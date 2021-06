MM278 – AVRIL 2021

DOSSIER : LE TÉLÉTRAVAIL CRÉE UN ÉCOSYSTÈME QUI PROGRESSE VITE

La pandémie a accéléré les tendances au télétravail et a permis à de nombreux secteurs IT de progresser. Il faut surtout signaler que si les volumes ont augmenté, c’est surtout en termes qualitatifs que l’évolution s’avère la plus positive.

MDF SE LANCE DANS L’ARÈNE DU JEU PHYSIQUE

Microids lance Microids Distribution France (MDF) sa structure de distribution de produits physiques. Alexandre Bréas, country manager France et Catherine Martin, directrice commerciale France de MDF, nous présentent cette nouvelle structure et ses ambitions.

« INTEL IS BACK »



Depuis son arrivée en février dernier, le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, multiplie les annonces sur une nouvelle ère d’innovations. Mikael Moreau, responsable communication d’Intel France revient sur les derniers processeurs Intel Core de 11e génération pour PC de bureau.