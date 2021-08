« LE NOUVEAU PREDATOR TRITON 500 SE AU DELÀ DES LIMITES »

Karim Ouahioune, directeur marketing et communication d’Acer France revient sur les principales annonces de la grande conférence annuelle Acer dans le domaine du gaming avec sa marque Predator.

Quelles ont été les principales annonces du groupe Acer dans le domaine du gaming lors de la grande conférence annuelle d’Acer?

A l’occasion de notre grande conférence annuelle Next@Acer 2021, le 27 mai dernier, nous avons présenté de nombreuses nouveautés de notre marque gaming Predator, devenue une référence pour tous les joueurs du monde entier. Côté notebooks, Acer a dévoilé le nouveau Predator Triton 500 SE qui repousse les limites de la performance avec autant de puissance que possible dans un châssis de 16 pouces aluminium, très premium, et de seulement 19,9 mm d’épaisseur. Il a été conçu pour les gamers qui sont devenus des professionnels et qui ont besoin d’une machine capable de supporter toute une journée de travail (autonomie de 12 heures grâce à la fonction Optimus de Nvidia) et de faire tourner les plus gros jeux AAA. La gamme Predator SE comprend un châssis différent, moins connoté « gaming » (gris métal), avec un petit rappel du logo Predator. Il se glisse facilement dans un sac à dos. Son design épuré reste discret pour les professionnels. Côté technique il intègre ce qui se fait de mieux : un écran ultra-performant (2560×1600, 240 Hz, 300 nits), un processeur Intel Core de 11e génération, jusqu’à une RTX 3080, 32 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage. C’est vraiment une machine super puissante sans compromis, mais dans un look sobre (RGB activable). Le Triton 500 SE utilise le système de refroidissement Vortex Flow d’Acer, avec trois ventilateurs, dont un ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération pour garder tous les composants au frais. Enfin, le DTS X permet de mieux spatialiser le son.

Quelle est votre solution portable pour les joueurs les plus exigeants ?

Autre machine dévoilée à l’occasion de notre grande conférence annuelle, le Predator Helios 500, offre un concentré de performance sans compromis, avec son écran Full HD de 360 Hz (3 ms de temps de réponse). Avec le Predator Helios 500 (PH517-52) on peut monter jusqu’au processeur Intel Core i9 de 11e génération overclockable, une GeForce RTX 3080 et 64 Go de RAM, 2 To de SSD. Il permet de répondre à toutes les exigences pour jouer sur les jeux les plus exigeants en terme graphique. On peut ainsi proposer un écran jusqu’à 4K (120 Hz). On propose également des écrans 2K (HDR 1000) selon les configurations. A noter côté esthétique, l’intégration de Led RGB sur le côté, qui permettent de donner une esthétique gaming ultime avec un système qui s’illumine en fonction de la partie jouée sur l’écran (mode screensync). Un moyen d’améliorer encore l’immersion pour le gamer. A noter également les touches MagForce qui permettent d’améliorer encore l’expérience de gaming du joueur. Sur un clavier classique à membrane, on ne peut pas régler la vitesse du personnage ou de la voiture. Avec MagForce, le joueur peut doser en fonction de la touche de la course, et c’est réglable via le Predator Sense. Il sera disponible à la rentrée.

Quelles sont les technologies de refroidissement sur ce PC portable Predator ?

Toute cette puissance est assistée par des technologies de refroidissement haut de gamme, avec l’Acer PowerGem qui fait ici une réelle différence. Cette solution s’appuie sur un alliage métal-polymère, ultra-performant qui vient se placer directement au-dessus du processeur pour évacuer la chaleur générée, on se rapproche du refroidissement métallique le plus performant. En complément, le système Vortex Flow d’Acer utilise deux ventilateurs, dont un ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération, pour distribuer le flux d’air vers les composants essentiels et améliorer encore les performances. On gagne ainsi 20% de capacité en plus sur le processeur et la carte graphique, c’est donc un gain considérable.

Vous avez également annoncé des solutions pour jour en mobilité via la 5G ?

Oui, 2021 marque la montée en puissance de la 5G. Nous offrons, pour compléter cette gamme de PC portable Predator, des solutions 5G pour jouer dans les meilleures conditions avec le routeur Predator Connect X5 5G et son dongle 5G. Notre nouvelle souris gaming Predator Cestus 335 améliore encore l’expérience de jeu avec une précision extrême (19 000 DPI).

Predator étoffe également sa gamme de PC fixes et de moniteurs. Quelles sont les principales nouveautés dans le domaine ?

Nous savons d’expérience que les hardcores gamers recherchent un maximum de puissance pour jouer sur grand écran dans les meilleures résolutions possibles. Le nouveau Predator Orion 3000 (P03-630) est doté d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération et d’une RTX 3070 (disponible en France en octobre à partir de 949 euros). Les utilisateurs peuvent tout faire : jouer, streamer et faire du montage. Il bénéficie pour un refroidissement optimal, du ventilateur FrostBlade, de conception unique (92×92 mm), avec des pales spéciales brevetées.

Sans moniteur performant, un PC ultrapuissant n’est rien. Quelles sont vos nouveautés dans ce domaine ?

Nous étoffons notre gamme de moniteurs avec trois nouveaux écrans Predator. Le Predator CG437K S est un écran gaming UHD de 42,5 pouces compatible HDMI 2.1. Le Predator X38 S est un moniteur de 37,5 pouces, orienté eSports avec un écran UWQHD+ 175 Hz (overclocké) avec un temps de réponse de 0,3 G à G. Il est incurvé pour offrir une expérience de jeu encore plus immersive (disponible en septembre à partir de 2 199 euros). Enfin le Predator X28 est un écran gaming de 28 pouces, certifié TÜV Rheinland Eyesafe, avec un affichage de 155 Hz (overclocké).

Acer vient également de lancer une nouvelle campagne de communication Predator. Quel en est le thème ?

Nous sommes fiers de dévoiler notre nouvelle campagne Predator « IT LIES WITHIN » au public, aux gamers et à nos partenaires. Elle symbolise l’évolution de la marque Predator ainsi que celle des joueurs toujours plus nombreux et d’horizons différents. C’est une nouvelle dimension donnée à la marque qui n’est plus focalisée uniquement sur nos produits gaming, le hardware et nos technologies mais sur l’humain et les émotions de chacun. Elle s’adresse au joueur lui-même en lui offrant l’inspiration, la confiance en soi et l’appartenance à une communauté accueillante et bienveillante. Predator offre la puissance qui donne du pouvoir.

Nous avons collaboré avec l’agence McCann, de renommée internationale, pour travailler une nouvelle identité à la marque Predator. La campagne « IT LIES WITHIN » se dévoilera à travers une mini-série de plusieurs épisodes réalisée par des professionnels du cinéma. Les premiers épisodes mettent en scène Kya, l’héroïne, qui puisera au fond d’elle-même toute sa force Predator pour accepter sa différence, se faire confiance, se dépasser et trouver sa tribu.

Vous venez également de dévoiler le SpatialLab dans le domaine de la conception 3D. De quoi s’agit-il ?

Notre gamme pour les créatifs professionnels ConceptD va en effet bénéficier d’une innovation à la fois spectaculaire et majeure. Il s’agit d’une solution pour suivre en temps réel les créations en 3D pour offrir aux créateurs une nouvelle façon d’interagir avec leurs réalisations. Elle combine une caméra stéréoscopique de suivi oculaire et un écran 3D. Le contenu flotte littéralement devant l’écran, permettant aux utilisateurs de visualiser leur création en temps réel et à 360 degrés, sans avoir besoin de lunettes spécifiques. Acer a notamment lancé un programme de développement SpatialLabs pour les développeurs Unreal Engine. C’est une avancée majeure dans le domaine du jeu vidéo, le mot n’est pas trop fort. Ce sera disponible dans un 1er temps sur les PC ConceptD équipés de carte graphique RTX Quadro, les plus performantes.