Aspire Vero : un nouveau PC plus durable

Avec son nouvel ordinateur portable Aspire Vero, le groupe Acer franchit un nouveau palier dans la conception de PC plus durable. Explications sur cette nouvelle démarche environnementale qui s’inscrit au cœur de la stratégie du groupe avec Karim Ouahioune, Directeur marketing et communication d’Acer France.

Pourquoi l’ordinateur portable Aspire Vero constitue-t-il une étape importante pour le groupe Acer ?

Le nouvel Aspire Vero a été dès le départ conçu pour diminuer son empreinte écologique. Il est le premier PC issu de ce mode de conception plus durable. C’est la concrétisation de tout ce qu’Acer a mis en œuvre autour de l’écologie depuis plusieurs années. Nous avons déjà travaillé autour de la logistique avec nos cartons d’emballages, désormais tous recyclés, l’utilisation d’une encre de soja non polluante et des tailles de packaging réduites pour limiter au maximum l’impact sur l’environnement. Dans la conception des produits, Acer utilise déjà 60% des matières recyclées dans ses PC de bureau, de même pour les écrans, etc.

Dernièrement, nous avons décidé d’accélérer dans le cadre de notre programme baptisé Earthion (contraction de Earth (terre) et Mission) qui a pour objectif de revoir tous nos process sous l’angle environnemental. Le groupe a rejoint l’initiative RE100 qui regroupe les grandes entreprises qui s’engagent à utiliser 100% d’énergies renouvelables d’ici 2035. Au sein du groupe, les filiales sont invitées à mettre en place des initiatives locales sur l’aspect écologique. Par exemple, nous n’utilisons plus de gobelets plastiques pour privilégier des mugs en verre, nous privilégions les panneaux solaires, etc. Toutes ces actions cumulées ont un impact fort avec 7 000 salariés impliqués au quotidien. Nos sous-traitants s’engagent par ailleurs, dans le cadre d’une charte, à utiliser deS produits recyclés et à réduire leur impact dans leurs activités. Le nouvel Aspire Vero, premier produit éco-conçu s’inscrit au cœur de cette démarche environnementale du groupe Acer.

Concrètement quels sont les points d’améliorations sur l’Aspire Vero ?

Tout dans la conception de ce produit a été passé au crible pour réduire son empreinte environnementale. Nous utilisons un maximum de plastiques recyclés (PCR pour Post Consumer Recycled). Le châssis de l’Aspire Vero est composé de PCR à 30%. Nous atteignons 50% pour les touches du clavier et même 99% pour l’écran. Aucune peinture toxique n’a été utilisée pour le châssis. Au-delà des matériaux utilisés, c’est dans le design du produit, sa conception (un travail de plusieurs années), que nos ingénieurs ont œuvré pour que ce PC puisse avoir une longévité plus importante. Des trappes vont faciliter le changement du disque dur, de la SSD ou de la mémoire. A noter que tout est fait avec des vis standards. Cela fait partie de la réflexion globale autour de la longévité accrue du PC. Le Vero bénéficie d’un indice de réparabilité de 8,2/10. Côté emballage, le sac en plastique de l’adaptateur a été remplacé par du papier. De plus l’application (VeroSense) permet de gérer au mieux la consommation énergétique lors de son utilisation.

Quel est son positionnement ?

Bien que destiné en priorité à un public soucieux des questions environnementales, il s’agit avant tout d’un PC puissant de 15,6 pouces destiné à un très large public. L’Aspire Vero est, par ailleurs, le premier PC à être commercialisé avec le nouveau système d’exploitation Windows 11. Il sera proposé, à minima, dans une configuration Intel Core i5 avec 16 Go de Ram, (à partir de 849 euros, 999 euros pour la version Core i7 qui arrivera un peu après). Une offre spéciale au lancement le 5 octobre prochain va permettre de le rendre encore plus abordable à tous. C’était une volonté de notre part, nous ne souhaitions pas le positionné comme un produit d’exception. Pour le lancement, si les clients ramènent leur PC obsolète, ils bénéficieront d’une réduction de 150 euros sur l’Aspire Vero. Ces PC seront repris par des entreprises spécialisées pour avoir une seconde vie, ou recyclés et réutilisés dans d’autres domaines.