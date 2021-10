MM283 – Septembre / Octobre

DOSSIER NOUVEAUTÉS TV

Dans la perspective des fêtes de fin d’année, les constructeurs ont présenté leur dernières nouveautés. Samsung, Sharp et TCL ont notamment dévoilé des nouveaux modèles haut de gamme.

JEU VIDÉO : POKEMON, VENDEZ LES TOUS

Pour leurs 25 ans, les Pokémon sont en pleine forme et sont devenus des icônes de la Pop Culture. Analyse d’un phénomène qui n’est pas prêt de s’arrêter.

DISTRIBUTION : JOUÉCLUB : PERMIS DE JOUER POUR LES LICENCES

Dénicheur de tendances, JouéClub s’attaque à Noël 2021 sous les meilleurs auspices. L’enseigne entend surfer sur les nouvelles tendances et licences du moment. Explications sur la méthode JouéClub.

VIDÉO : DISNEY ENTAME LA PHASE IV DU MCU

The Walt Disney Company disposera d’un très beau line-up au second semestre. Nous avons interviewé David Lamoine, directeur Home Entertainment France & Benelux de The Walt Disney Company.

