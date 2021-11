ACER AGIT POUR UN MONDE DU PC PLUS DURABLE

A l’occasion de sa conférence mondiale Next@Acer sur le thème « Made for Humanity », Acer a dévoilé un écosystème complet de produits éco-conçus dans la continuité de l’Aspire Vero, le premier PC durable. Angelo d’Ambrosio, directeur général d’Acer France, revient pour MultiMédia à la Une sur cette démarche, les dernières nouveautés de la marque et les perspectives pour 2022.

Quels étaient les grands thèmes abordés lors de votre grande conférence mondiale ?

Notre P-dg, Jason Chen, a souhaité prendre la parole pour faire un point précis et rendre compte des avancées du groupe en terme environnemental et partager notre approche globale du monde du PC. Pendant longtemps, le PC a été dirigé par les évolutions technologiques des processeurs et autres composants. Désormais, au sein du groupe Acer, nous réfléchissons d’abord en termes d’usages. A l’image du ConceptD 7 SpacialLabs Edition, un ordinateur bénéficiant de nos technologies optiques pour offrir une expérience 3D stéréoscopique pour les créateurs et concepteurs, notre objectif est de comprendre précisément les besoins de nos utilisateurs. Et si nos PC étaient déjà capables de répondre à la quasi-totalité des besoins, il y avait cependant un manque d’adaptation aux besoins de chacun. Aujourd’hui notre rôle évolue, et plutôt que de donner un couteau suisse à tout le monde, nous devons nous adapter aux nouveaux besoins et usages des consommateurs avec de nouvelles propositions sur-mesure.

Pouvez-vous nous donner un autre exemple de cette nouvelle démarche ?

L’exemple du nouveau PC Enduro Urban N3 est très révélateur de notre approche. Comme pour la marque ConceptD, née du constat qu’une bonne partie des utilisateurs de nos PC gaming Predator ne jouaient pas et qu’ils cherchaient avant tout des outils puissants et silencieux ; Enduro, notre gamme pour professionnels, est née pour répondre aux nouveaux besoins des professionnels qui travaillent sur le terrain dans des conditions difficiles (critères de rigidité, résistance). En leur proposant un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, la gamme Enduro a reçu un très bon accueil dès son lancement. Et aujourd’hui nous dévoilons un produit à part dans la gamme, l’Enduro Urban N3, qui s’adresse aux utilisateurs outdoors : des professionnels mais aussi des passionnés de randonnée, ou de sport, qui cherchent un produit résistant dans un format compact et design (disponible à partir de 799 euros au 4e trimestre 2021). Ce type de nouvelle proposition au marché est symbolique de notre nouvelle approche du marché.

Quelle a été l’approche pour développer la nouvelle gamme Vero ?

Notre nouvelle gamme de PC Vero, plus durable, a aussi été conçue pour répondre aux nouvelles demandes et exigences des consommateurs. Beaucoup d’entre eux recherchent des PC plus respectueux de l’environnement. Nous avons dévoilé lors de la conférence Next@acer2021 un véritable écosystème de produits Vero. Il comprend le PC professionnel TravelMate Vero, le mini PC Veriton Vero, le moniteur Acer Vero BR277 ainsi que tout un ensemble d’accessoires (souris, tapis de souris, sacoche de protection). Ce sont des solutions innovantes et plus durables (écoconception, réparabilité, emballage 100% recyclé – cf. MM283) qui s’inscrivent dans la lignée directe de nos nombreuses actions dans le domaine de la protection de l’environnement dans lequel le groupe est engagé depuis plusieurs années. C’est le fruit d’un long travail en interne. On n’arrive pas du jour au lendemain avec une gamme complète sur ce thème. Cela demande un travail de longue haleine auprès de nouveaux fournisseurs pour respecter l’ensemble des contraintes de sécurité de notre industrie tout en proposant de nouveaux matériaux. Et plus que les discours, ce sont les actes qui comptent et le lancement d’une gamme complète (Vero) en est un. A notre échelle, on peut initier un autre mouvement et agir différemment.

Autre point encourageant, les enseignes nous soutiennent également dans cette démarche. Elles ont la volonté de mieux en parler et de le promouvoir en magasin. Cela donne du sens à tout le secteur. Le PC est aujourd’hui le meilleur outil pour travailler, enseigner, apprendre et se divertir, à nous de le rendre plus durable. Fnac, Darty et Boulanger ont commercialisé l’Aspire Vero dès sa sortie (NDLR entretien réalisé le 5 octobre) et il est déjà référencé dans la quasi-totalité des enseignes. De plus, l’Aspire Vero s’inscrit dans les prix du marché, il ne s’agit pas d’un produit d’image. Notre objectif est bien de rendre cette gamme accessible au plus grand nombre.

Quelles sont les autres nouveautés dévoilées lors de cette conférence ?

Nous continuons de faire croitre notre écosystème produits dans son ensemble. Sur la partie gaming, nous avons dévoilé le PC Predator Orion 7000 équipé des derniers processeurs Intel de 12e génération qui constitue une nouvelle proposition intéressante sur le desktop gaming, avec un tout nouveau design et des effets de transparence sur les composants qui renouvelle la catégorie (disponible en 2022). Deux nouveaux vidéoprojecteurs Predator ont également été annoncés (Réf : GD 711 et 712). Nous avons également étendu nos revêtements antimicrobiens sur l’ensemble de nos gammes. Ce revêtement limite la concentration des bactéries. C’est un sujet important dans le contexte actuel, que ce soit dans les secteurs professionnel ou éducatif d’aujourd’hui.

Vous continuez également de développer la technologie d’affichage 3D autour de votre gamme ConceptD ?

Oui, le nouveau ConceptD 7 SpacialLabs Edition est un produit très symbolique de notre savoir-faire. Cette deuxième déclinaison de ce PC portable puissant, destiné aux créateurs et développeurs, est intéressante car elle nous permet d’aller plus loin au côté de ce public expert. En effet, dès la sortie de la première version, des professionnels de l’automobile et de l’univers médical, sont venus vers nous. Ils se sont emparés de nos kits de développement pour juger en temps réel de leurs travaux en 3D. Notre application SpatialLabs Go a été mise à jour et exploite désormais l’intelligence artificielle pour convertir et afficher automatiquement tous types de contenu 2D en 3D stéréoscopique. Et huit suites logiciels 3D (Autodesk, Rhinoceros, etc.) fonctionnent avec notre solution 3D. Ce produit a plus d’impact s’il peut être vu en direct, il demande donc à être testé pour en comprendre tous les avantages que l’on peut en tirer . C’est pourquoi nous avons mis en place pour la fin d’année des partenariats avec les grandes enseignes pour des démonstrations en magasins.

Comment Acer se comporte-t-il sur le marché français ?

Les résultats 2021 sont positifs à période comparable à l’année 2020 avec des prises de part de marché en valeur. Notre mix produit a un peu changé en raison de l’appréciation des prix du marché. Nous avons toujours une activité très forte sur la partie Chromebook, où nous sommes premiers avec plus de 60 % de part de marché sur un créneau qui, à date, représente 10%. Le segment bénéficie d’une dynamique porteuse pour les prochaines années, il peut atteindre rapidement 15%, grâce notamment à notre gamme ultra-complète de Chromebook qui bénéficie aujourd’hui d’un refresh complet en termes de processeurs. En gaming, nous renforçons notre position de numéro 2. Mais ce sont surtout des indicateurs qui nous permettent de s’assurer que nous entreprenons dans la bonne direction. L’adhésion des réseaux de distribution autour de nos messages et de notre marque se confirme également d’année en année. L’adhésion autour de la gamme Vero en est le dernier exemple en date. On est désormais dans un mode coopératif pour faire mieux et plus. Et cela contribue à asseoir plus durablement notre activité. Cela valide tout le travail qui a été fait sur notre repositionnement et notre structure de gamme depuis plusieurs années.

Quelle sont les perspectives pour 2022 ?

Après deux belles années, il existe un risque de ralentissement. Mais on assiste à une hausse de la valeur sur le marché autour de propositions plus raisonnées écologiques ou technologiques. La question se pose plus en termes de volume que de valeur. De plus, ce que nous avons vécu pendant la crise du Covid, les évolutions vers le télétravail ou l’enseignement à distance portent désormais le marché. Une large partie du public n’est toujours pas équipée. Il y a encore une véritable marge de progression. Je pense que les problèmes de logistique seront en voie de régularisation sur 2022. L’industrie informatique est globalement très mature dans ce domaine. Et chez Acer, nous avons fait preuve d’agilité pour être présent en linéaire sur cette fin d’année et en 2022. Je suis confiant, tout cela va nous porter dans les prochaines années.