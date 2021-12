MM284 – OCTOBRE / NOVEMBRE

DOSSIER ACCESSOIRES GAMING :

Avec l’omniprésence des jeux multi-joueurs et l’amélioration continuelle des jeux vidéo, l’accessoire gaming est plus que jamais le compagnon indispensable du gamer. Grand dossier sur ce pan toujours plus important de l’écosystème gaming.

DOSSIER WINDOWS 11 :

L’arrivée de Windows 11 constitue un rendez-vous important pour le monde du PC. Pour Microsoft, mais également pour les acteurs stratégiques comme Acer, Huawei et Lenovo et Intel. Tour d’horizon du secteur du PC.

INTERVIEW – NINTENDO SUPERSTARS –

Avec la Switch Oled et une floraison de très beaux titres, Nintendo compte réaliser le meilleur Noël tant en termes de ventes software qu’hardware pour la Switch. Philippe Lavoué, DG de Nintendo France, nous explique ses ambitions.

INTERVIEW – OPPO EN FORTE ACCÉLÉRATION –

3 ans après son arrivée sur le marché français, Oppo a réussi à se faire une place en occupant le 4e rang parmi les constructeurs. Denis Morel, Directeur Général d’Oppo France revient sur ce parcours et les perspectives.

LIRE CE NUMÉRO EN INTÉGRALITÉ