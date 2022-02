MM286 – JANVIER 2022

2022, année historique pour les sorties de jeu vidéo ?

2022 devrait être une année historique en termes de sorties dans le jeu vidéo. Tour d’horizon des principaux titres attendus dans les derniers mois qui arriveront (a priori) en 2022.

Bandai Namco monte en puissance

Bandai Namco Entertainment est dans une spirale positive avec une croissance à la fois rentable et structurée. Arnaud Muller et Christophe Havart, respectivement COO Europe et Country Manager France, nous explique leur stratégie.

2022 : une révolution pour les tours gaming de HP

HP vient d’annoncer au CES une nouvelle gamme de tours gaming ultra-performante. Retour sur l’approche du gaming d’HP avec Nicolas Bleines, chef produit gaming, et Marie Schmitt, responsable marketing gaming de HP France.

Dolby Atmos et Dolby Vision de plus en plus plébiscités

Dolby Atmos et Dolby Vision sont depuis quelques années accessibles au grand public, se déployant dans le streaming vidéo, la musique et les jeux vidéo. Interview d’Anaïs Libolt, responsable Broadcast & Home Entertainment chez Dolby France.

LIRE CE NUMÉRO EN INTÉGRALITÉ