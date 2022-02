MM287 – FÉVRIER 2022

INDISPENSABLE VIDÉO-SVOD/VOD-MUSIQUE ÉDITION 2022

Retrouvez la version 2022 de notre guide des acteurs de la vidéo, de la VOD et de la musique. Un outil unique au service de la profession regroupant les principaux acteurs du marché.

Dossier : L’écosystème Racing fait rugir les moteurs

Le jeu de course génère un écosystème qui sait allier harmonieusement hardware et software, produits grand public ou très pointus. Et ses fans sont souvent prêts à investir pour des produits haut de gamme.

Dossier CES 2022 : un salon sous une forme hybride

Le CES 2022 a réussi à se tenir malgré, le variant Omicron, dans un format hybride, montrant l’importance de l’événement pour le monde de la tech.

Interview : La Nintendo Switch en pleine forme

La Switch continue à dominer le marché des consoles en France. Philippe Lavoué, DG de Nintendo France, dresse un bilan de 2021.

