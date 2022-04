MM289 – AVRIL 2022

DOSSIER : LES GROSSISTES TOUJOURS PLUS PROCHES DE LEURS PARTENAIRES

La distribution et les modes de consommation évoluent à toute vitesse. Les grossistes proposent donc aux enseignes et à leurs fournisseurs des solutions innovantes et des services de qualité.

DOSSIER : LES FILMS DE PATRIMOINE, UN MARCHÉ PARTICULIÈREMENT ACTIF

Le cinéma de patrimoine bénéficie de la vitalité et de l’énergie incroyable déployées par l’ensemble des éditeurs. Passage en revue des différentes stratégies des éditeurs et des principales sorties à venir sur le segment.

MARCHÉ : JEU VIDÉO, UN ÉCOSYSTÈME PORTÉ PAR LE MATÉRIEL GAMING

Après un exercice 2020 aussi atypique qu’excellent en termes de chiffres globaux, le marché du jeu vidéo en France a confirmé en 2021 avec un chiffre d’affaires global record. Le matériel gaming porte toujours plus le secteur.

