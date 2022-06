ÉDITION SPÉCIALE CANNES 2022

2021 : ANNÉE DE REPRISE POUR LES CINÉMAS

Après une année 2020 quasi-réduite à néant pour cause de pandémie, l’industrie cinématographique, toujours en convalescence, a retrouvé des couleurs en 2021. L’année s’est en effet achevée sur une note optimiste pour les salles de cinéma. Bilan.

ARCADÈS : 31 FILMS SÉLECTIONNÉS A CANNES !

ARCADÈS, qui a accompagné les sorties vidéos des grands gagnants du palmarès 2021, aura une nouvelle fois la chance de distribuer en vidéo physique une grande majorité des films en compétition lors de la 75e édition du Festival de Cannes.

OVERVIEW OF TRENDS FOR HOME VIDEO IN WESTERN EUROPE IN 2021

Boosté par la pandémie mondiale, le marché de la vidéo numérique en Europe de l’Ouest affiche un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros en 2021, soit près du double de sa valeur de 2019. Bilan du marché de la vidéo.

—