ACER, DES SOLUTIONS TAILLÉES POUR LE FUTUR DU PC

A l’occasion de sa grande conférence de printemps Next@Acer, Acer a dévoilé ses dernières nouveautés destinés aux gamers, créateurs et professionnels. La technologie 3D de la marque est désormais déclinée sur Predator, la marque dédiée au gaming. Autre priorité du constructeur, Acer renforce sa gamme de produits écoresponsables, baptisée Vero. Angelo d’Ambrosio, directeur général d’Acer France, revient en détail sur ses annonces.

Quelles ont été les grandes annonces de votre conférence Next@Acer ?

Notre Président Jason Chen a mis à nouveau l’accent sur l’importance de la démarche=environnementale au sein du groupe Acer afin d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable (RE100) d’ici 2035. Cela mobilise l’ensemble du groupe Acer qui travaille depuis plusieurs années à revoir l’ensemble de ses process industriels : en amont à la création et à la production des produits, et en aval avec le packaging, la logistique pour réduire drastiquement notre impact environnemental. L’ensemble de ces actions est regroupé dans un grand programme baptisé Earthion. Tous nos fournisseurs et partenaires y sont également étroitement associés. Mais au-delà du discours, c’est la nouvelle gamme Vero de produits écoresponsables qui est devenue la matérialisation de nos efforts. Notre volonté est d’être pionnier dans ce domaine et c’est de notre responsabilité de proposer ce type de nouveaux produits de la gamme Vero.

Vous avez annoncé cette gamme sur le marché il y a un an maintenant. Quelle sont les retours et nouveautés de la gamme Vero ?

En effet, l’Aspire Vero a été le premier PC portable durable, de 15,6 pouces, produit avec des plastiques recyclés (PCR) et conçu pour être réparé facilement. Ce dernier a reçu tout de suite une très bon accueil de la part des consommateurs et de la distribution. Nous avons constaté que cela répondait réellement aux attentes. Fort de de ce premier succès, nous avons rapidement élargi la gamme en introduisant un moniteur Vero, un clavier et une souris sans fil, ainsi que des protections, tous réalisés en plastiques recyclables et désormais de plastique issu de l’océan pour les pavés tactiles. Un PC Portable professionnel TravelMate a également intégré la gamme Vero afin de mieux répondre aux besoins des entreprises qui font également des efforts en termes de politique RSE. C’est désormais tout un écosystème de produits écoresponsables qu’Acer propose. Sur ce printemps, nous avons lancé une édition spéciale National Geographic de l’Aspire Vero. Il a été lancé dans un premier temps avec Carrefour dans le cadre d’une semaine sur le développement durable. Là aussi, l’accueil a été très bon. Tout cela nous encourage évidemment à poursuivre. C’est pour nous le futur du PC. Cette fois-ci nous renforçons encore notre offre avec le nouveau Veriton Vero, un PC tout-en-un de 24 pouces, ainsi que deux nouveaux moniteurs Vero (en 23,8 et 27 pouces) et le projecteur Vero PD2325W, et surtout le premier PC Portable Aspire Vero de 14 pouces proposé au sein de la gamme. Il intégrera notamment une connectique Thunderbolt. Cela nous permet de couvrir l’ensemble des besoins.

Le groupe Acer a développé une technologie de restitution 3D sans lunette introduit dans le ConceptD SpatialLabs Edition équipée d’une technologie de la 3D stéréoscopique, vous déclinez désormais cette technologie sur de nouvelles lignes de produits ?

Oui face au succès rencontré par notre technologie 3D sur le ConceptD, la gamme dédié aux créateurs, nous rendons cette technologie disponible sur une plus grande échelle. Cette dernière intègre nos nouveaux écrans déportés : Acer SpatialLabs View et View Pro. Il s’agit ainsi de permettre à tous les joueurs et créateurs équipés de PC puissants (Predator ou ConceptD) de bénéficier de cette technologie 3D, sans changer d’ordinateur. C’est un outil qui sera utile à bons nombres d’utilisateurs. Et pour la première fois, la technologie 3D sera également introduite dans un PC dédié aux joueurs : le Predator Helios 300 Edition SpatialLabs. Cela apporte une nouvelle dimension au jeu vidéo. Une cinquantaine de jeux AAA comme Forza Horizon, The Witcher ou Tomb raider seront compatibles avec notre solution 3D TrueGame pour le lancement. Nous étofferons au fur et à mesure avec nos partenaires le nombre de jeux disponibles afin d’enrichir l’expérience des joueurs. Ce produit sera l’un de nos produits phares de fin d’année. L’effet 3D est bluffant et gagnera à être démontré aux consommateurs. Ce sera d’ailleurs un bon moyen de valoriser l’expertise des vendeurs à travers ce produit unique.

L’autre grande nouveauté technologique de cette conférence est l’introduction d’écran Oled dans vos différentes marques Swift, ConceptD et Predator. Pourquoi maintenant ?

Le moment était venu d’introduire ces nouveautés. Pour nous il était important que ce soit fait au moment opportun afin de proposer le bon produit au consommateur. Il était important que ces écrans n’impactent pas l’autonomie de nos ultraportables Swift. C’est toujours une question d’équilibre. A noter que le Swift 3, certifié Evo, sera équipé d’un écran Oled au format 16/10e. Côté Gaming, le nouveau Predator Triton 300SE, un PC gaming ultra-compact sera lui aussi capable de répondre aux plus grandes exigences pour le gaming. L’écran Oled, par sa réactivité et sa qualité, apporte un rendu sans aucun compromis, cela constitue un véritable plus. Les PC portables ConceptD 5 et D5 Pro, véritables outils professionnels de pointe, bénéficient aussi d’un nouvel écran Oled. C’est une montée en gamme qui a du sens sur le marché actuel. Nos équipes de R&D travaillent également beaucoup sur l’intelligence artificielle qui équipe notamment nos nouvelles gammes de ventilateurs et purificateurs d’air qui arriveront sur le marché en juillet. L’air de nos purificateurs est ainsi recyclé à 99,9% pour vivre dans un environnement plus sain.

Le monde de l’informatique n’est pas épargné par les problèmes de logistique et d’approvisionnement. Où en est Acer ?

Depuis le début de la crise du Covid, le groupe Acer a su faire face à ses difficultés. Notre maitrise logistique nous a permis de remédier aux pénuries qui ont impactée la production. Désormais la pénurie de pièces est globalement derrière nous. Cependant, la Covid a de nouveau touché la Chine au printemps et la fermeture des ports a ralenti la logistique. Les expéditions ont été perturbées pendant un mois et demi, et cela ne se rattrape pas. Heureusement un groupe comme Acer est particulièrement aguerri et nos équipes sauront livrer tous nos clients.

Malgré ces difficultés ponctuelles, on sait que la demande en équipement informatique est un passage obligé dans le monde d’aujourd’hui. Pour sa part, Acer s’adapte aux nouveaux modes de vie dans ce monde en constante évolution, à travers ses engagements en faveur de l’environnement, ses innovations et la création de nouvelle dimension dans l’univers gaming afin de proposer des solutions pérennes pour le futur.