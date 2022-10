MM293 – AOUT 2022

DOSSIER : ZOOM SUR LES COFFRETS DE NOËL 2022

La saison des coffrets de Noël s’annonce une nouvelle fois des plus stratégique pour les éditeurs et plus globalement pour l’ensemble du marché de la vidéo. Passage en revue des différentes stratégies des éditeurs et des principaux coffrets de fin d’année 2022.

DOSSIER : LA CYBERSÉCURITÉ EN PLEINE MUTATION

Dans un contexte où la cybersécurité est un enjeu de plus en plus important, MultiMédia à la Une vous propose les interviews de 3 intervenants majeurs du secteur.

INTERVIEW : « ASUS, 20 ANS DE SUCCÈS EN FRANCE »

Asus a réussi à se faire une place unique sur le marché du PC. Mustapha Nhari, Directeur général d’Asus France, revient sur le chemin parcouru et les clés de ce succès.

FOCUS : LES CHIFFRES CLÉS DU E-COMMERCE

En 2021, les ventes sur internet ont dépassé les 129 milliards d’euros, en hausse de 15,1%. En 2021, le mobile comme support d’achat a franchi le cap des 50%.

