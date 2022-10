LE PROGRAMME EARTHION : UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En plus du lancement de la première gamme de PC écoresponsable, Acer s’est lancé dans une transformation en profondeur de son modèle industriel afin de réduire son impact environnemental. Entretien avec Emmanuel Fromont, Président d’Acer EMEA, qui revient en détail sur le programme Earthion.

À l’occasion de votre conférence Acer Green Day, quelles étaient les principales annonces d’Acer dans le domaine environnemental ?

Nous avons réaffirmé l’ensemble de nos engagements en terme environnemental, sociétal (social) et de gouvernance (ESG). L’objectif de cette conférence dédiée à l’environnement était de rappeler la démarche initiée par le groupe Acer il y a plusieurs années, de partager nos différents axes de travail et de montrer nos concrétisations récentes. Acer s’est en effet engagé très tôt dans une démarche de réflexion autour de l’impact du groupe sur l’environnement. Cela date d’il y a une dizaine d’années. À l’époque, nous avons débuté avec le projet Acer Humanity qui se concentrait sur le groupe et ses équipes, nous incitant à être de meilleurs citoyens. Cela s’est notamment concrétisé lorsque nous avons annoncé rejoindre le RE100, collectif d’entreprises engagées, afin d’utiliser 100% d’énergie renouvelable d’ici 2035 dans tous nos bureaux. Aujourd’hui nous sommes déjà à 50% dans le monde et 70% en Europe. Dans un deuxième temps, nous nous sommes demandé comment faire plus, et de quelle façon nous pouvions entrainer plus de personnes et d’entreprises dans cette démarche vertueuse pour la planète. C’est de là qu’est venue la création de notre programme Eartion (Earth + Mission) qui a pour objectif d’associer dans une même démarche environnementale l’ensemble de nos partenaires.

Que recouvre plus concrètement le programme Earthion ?

L’idée est d’aller encore plus loin à travers Earthion. Cela recouvre l’ensemble du cycle de vie de nos produits : de la conception jusqu’à la fin de vie. Nous intégrons désormais la dimension environnementale dès le design de nos produits. Cela va de l’utilisation de matériaux recyclés, ou facilement recyclables (gamme Vero), à la production et la logistique. Nous intégrons tous les aspects du cycle de vie. Le packaging est également un élément important pour lequel nous utilisons 100% de matériaux recyclés (papier et carton). Pour la fin de vie de nos produits, on travaille sur le recyclage : nos produits sont réparables pour certains, ou recyclés pour d’autres dans le respect strict des règles en faveur de l’environnement. Pour aller plus loin dans nos engagements, nous incitons nos partenaires industriels à rejoindre notre programme Earthion et sur le plan de la logistique, nos partenaires, à l’image de DHL, s’engagent à respecter une charte de respect de l’environnement. Sur le fond, il s’agit pour le groupe Acer de devenir réellement durable à long terme. Pour un groupe côté en bourse comme Acer, affirmer la dimension de développement sur la durée et de manière pérenne est essentiel. Réaliser une conférence d’une heure sur ce sujet montre à quel point c’est un engagement fort de notre part. Et cela illustre notre vision d’Acer pour le futur.

Comment incitez-vous vos fournisseurs et partenaires à vous accompagner dans votre démarche environnementale ?

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises sont convaincues de la nécessité de s’investir dans une démarche environnementale. Des partenaires comme Intel ont des engagements de longue date et sont totalement prêt à s’engager. Mais désormais, des acteurs moins visibles du grand public à l’instar d’un producteur d’écrans comme AUO, sont très heureux de voir des initiatives comme Earthion où ils peuvent s’inscrire et montrer leurs efforts dans le domaine comme par exemple la production d’un écran recyclable à 90% pour la gamme Vero. Ainsi, leurs engagements sont plus marquants et visibles auprès du grand public mais aussi auprès de leurs actionnaires pour qui cela comptent aujourd’hui. Pour réussir de manière significative dans cette démarche environnementale, il est indispensable que de plus en plus de partenaires nous rejoignent dans le cadre du programme Earthion. On ne peut pas être vertueux tout seul. Beaucoup d’entre eux avaient initiés des démarches en interne mais ils n’avaient pas nécessairement le marketing qui les encourageait à progresser dans cette démarche et qui leur permettait de communiquer sur leurs propres réalisations. Il ne s’agit pas de survendre la démarche. C’est ce qui rend le programme Earthion unique.

Quelles sont les initiatives environnementales propres à l’Europe (zone EMEA) ?

Nous avons mis en place dans la plupart des pays européens des programmes de « Trade-In » (échange de matériels). Nous encourageons les consommateurs à nous confier le recyclage des anciens produits. On s’engage à les réutiliser en seconde main ou à les détruire selon des règles strictes dans nos propres centres réparation comme celui d’Angers en France. Des sites dans lesquels nous avons une démarche vertueuse où les plastiques, les composants rares sont recyclés, et ce qui est détruit se fait dans le respect des normes européennes les plus exigeantes.

Qu’est-ce qui différencie concrètement Acer de ses concurrents dans sa démarche environnementale ?

La création de la gamme Vero est la matérialisation concrète de notre démarche environnementale. Après avoir lancé un premier PC portable grand public, nous arrivons avec une gamme complète pour le grand-public ou les professionnels : des PC, notebook, des moniteurs, des accessoires, et même un projecteur. Pour autant, c’est une démarche sans compromis sur la performance et l’esthétique de nos produits. Ce qui est assez unique dans la gamme Vero, c’est de ne pas utiliser de peinture, une action très polluante. Cela demande des efforts importants en termes de R&D.

Dès la sortie de moule, le plastique doit avoir un visuel et une qualité suffisante pour prendre place en linéaire. Autre petit détail, le logo Intel est désormais gravé sur le châssis. Le packaging est sans plastique et 100% recyclable. Le socle de présentation pour le retail est également en carton recyclable. Par ailleurs, les produits Vero bénéficient d’un très bon indice de réparabilité. Cela passe par l’utilisation de visses standards afin d’accéder rapidement aux composants et de faciliter le remplacement ou l’ajout de composants de manière plus flexible. En résumé, c’est tout un ensemble de détails cumulés qui permettent d’arriver à produire un PC plus durable. D’autres constructeurs mènent également des démarches écoresponsables, mais la gamme Vero est résolument un cran au-dessus de ce qui existe actuellement.

Quelles sont les retours de la distribution et des consommateurs ?

Nos partenaires de la distribution sont très réceptifs et adhèrent à notre démarche car c’est une problématique qui les concerne également. Sur le terrain, les ventes suivent. Certains consommateurs apprécient beaucoup le produit. C’est très encourageant car il y avait un réel pari économique et esthétique au départ de ce projet. L’Aspire Vero n’est pas le produit le plus fin, ni le moins cher du marché, mais il a un look affirmé qui rappelle haut et fort la démarche environnementale.

Quelles sont les dernières nouveautés au sein de la gamme Vero annoncées lors de la conférence Acer Green Day ?

Nous avons annoncé le premier Chromebook Vero. C’est un produit important pour Acer car nous sommes leader sur le marché du Chromebook en France et en Europe. Cela démontre à nouveau notre volonté d’élargir la démarche environnementale au sein de toutes nos gammes. Nous proposons un nouveau colori bleu, en plus du gris et du noir pour le professionnel. Le différentiel prix est lui aussi réduit. Nous apportons ainsi la preuve de notre engagement en tant que leader dans le domaine environnemental.

Plus généralement, Acer s’inscrit dans une démarche de ville intelligente, respectueuse de l’environnement. Quelles sont vos dernières initiatives dans ce domaine ?

Pour l’instant, c’est surtout en Asie et notamment à Taiwan que ces innovations sont déployées. En effet, elles demandent une intégration aux systèmes d’information relativement complexes. Cela fait longtemps que nos équipes de R&D réfléchissent aux questions d’intelligence artificielle. C’est un sujet très vaste. Par exemple, nous avons une filiale AOPEN qui fait du PC industriel depuis de nombreuses années et qui déploie aujourd’hui avec ses partenaires des bornes intelligentes de recharges pour voitures électriques. On travaille aussi sur des bâtiments intelligents (détection de présence, etc), des systèmes de paiement intelligent pour les bus. L’Europe est évidemment un marché potentiel pour le groupe Acer sur ces solutions.

Quels sont les défis autour de l’empreinte carbone d’un groupe comme Acer ?

Un des enjeux important qui s’annonce pour l’industrie du PC, et pour l’industrie en générale, c’est de rendre l’empreinte environnementale parfaitement mesurable. Aujourd’hui, on travaille avec Earthion sur une démarche qui consiste à partager l’information et à être transparent sur nos actions. Demain, les entreprises devront prendre des engagements chiffrés et mesurables sur les progrès réalisés en matière de protection de l’environnement et il sera nécessaire d’avoir une échelle de mesure vérifiable. Cela représente un immense chantier car il n’existe pas de norme standard aujourd’hui sur la mesure de l’empreinte carbone. D’ailleurs, on voit beaucoup de start-up se lancer sur ce créneau. Acer, en tant que groupe précurseur, est preneur de normes claires qui permettraient de faire progresser l’ensemble de l’industrie du PC vers un monde plus respectueux de l’environnement. C’est un gros défi urgent que l’on est prêt à relever, et nous y travaillons déjà avec nos partenaires.