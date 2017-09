Les coffrets de Noël : l’enjeu de fin d’année

Années après années, la campagne des coffrets de Noël reste irrémédiablement « Le » rendez-vous incontournable du marché de la vidéo, avec une saisonnalité qui se prolonge désormais jusqu’à mi-février. Ils débarqueront ainsi en force dans les linéaires à l’automne. Et avec eux, les opérations de types Black Friday et Black week-end, institutionnalisées depuis 2 ans maintenant, qui suscitent une vraie attente des consommateurs en particulier sur Internet. Sans surprise, la part belle sera une nouvelle fois faite au catalogue (coffrets contenant des titres sortis depuis plus de 13 semaines) qui en 2016 a encore représenté près de trois quarts des ventes de coffrets, et en particulier aux films de catalogues et aux grandes franchises (70 % du chiffre d’affaires des coffrets films en 2016). Sans oublier les séries TV et bien évidemment les programmes jeunesse (23 % des ventes de coffrets sur la période octobre 2016-janvier 2017). A noter que l’offre Blu-ray UHD 4K sera également en forte augmentation.Passage en revue des différentes stratégies des éditeurs et des principaux coffrets de Noël 2017.

