MM256 – MARS / AVRIL 2019

DOSSIER : L’ESPORT CONTINUE SA PROGRESSION

L’esport devrait poursuivre sur son rythme de croissance effrénée. Et ce, en diversifiant de plus en plus ses concepts et ses sources de revenus. Tour d’horizon des nouvelles stratégies dans le domaine avec GFK, WEBEDIA, ESL, EA, WARNER, INTEL, ASUS ROG, MSI, ACER PREDATOR, KONIX, et ORAXEAT.

(Cliquez sur la couverture pour lire le dossier Esport en PDF)

INCLUS ENCART ÉDITION SPÉCIALE :

TRAX DISTRIBUTION, « DÉNICHEUR » DE TALENT



Trax, distributeur spécialisé dans les produits IT et audio, connait une forte croissance. Véritable dénicheur de talent, le groupe continue de renforcer son catalogue avec des nouvelles marques. Interview d’Olivier Granger, CEO du groupe.

(Cliquez sur ce lien pour lire en PDF l’encart Trax Distribution)