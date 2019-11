MM263 – OCTOBRE 2019

L’ esport un écosystème toujours à la hausse

Le hardware esport confirme année après année son rôle de formidable générateur de marges et de chiffre d’affaires. Et il progresse toujours. De quoi assurer a priori des lendemains qui chantent.

Ubisoft veut continuer à grandir et innover

Ubisoft a dépassé pour la première fois la barre des 2 milliards d’euros. John Parkes, DG d’Ubisoft France, nous fait part de ses réflexions sur l’avenir de sa société et de l’écosystème vidéoludique.

Disney s’apprête à rugir en fin d’année

Disney a de quoi se frotter les mains. L’éditeur dispose en effet du catalogue le plus solide de la fin 2019 avec des titres comme Aladdin, Toy Story 4 et surtout Le Roi Lion. Interview de David Lamoine, directeur Home Entertainment France & Benelux de The Walt Disney Company.

