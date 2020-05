Sharp étend sa gamme audio en 2020

Une barre de son Dolby Atmos haut de gamme chez Sharp

Avec sa nouvelle barre de son HT-SBW800, Sharp entend marquer des points sur le marché de l’audio en France. « Ce modèle est particulièrement important car il nous permet de proposer à la distribution française un produit exemplaire de notre savoir-faire dans le domaine de l’audio », explique Christian Rochefort, Country Director France de Sharp. Côté design, la HT-SBW800 affiche une façade en métal avec une finition noir mate très élégante et épurée. « Cette nouvelle barre de son Dolby Atmos puissante, commercialisée à 599 euros (prix public conseillé) est le fleuron de notre gamme, capable d’assurer un son immersif 3D bluffant. Elle possède en effet tous les arguments pour s’imposer sur le segment : un son Dolby Atmos 5.2.1 de 760 Watts, avec un caisson de basse sans fil, des connexions Bluetooth 4.2 et USB, ainsi qu’une connectique ultra-complète avec notamment deux prises HDMI. Cette dernière spécificité constitue d’ailleurs un argument fort par rapport à la concurrence. Précisons au passage que la prise HDMI est proposée sur l’ensemble de nos barres de son, et ce dès notre premier modèle à 79 euros. Enfin autre élément de différenciation, nous fournissons également le support mural. Clairement, notre barre de son concurrence des modèles du marché positionnés autour de 1000 euros ». Au total, la gamme de barres de son Sharp compte 11 références. Parmi celle-ci, la barre de son HT-SBWS460, véritable petite sœur de la 800, est positionnée à 399 euros.« Ce produit sera également l’un des fers de lance de Sharp en 2020. C’est un excellent produit Dolby Atmos (440 Watts) qui a comme particularité de proposer un caisson de basse à ce niveau de prix, et nous différencie par rapport à nos concurrents. C’est clairement la mieux positionnée du marché», indique Christian Rochefort. « Ce produit s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de marque qui consiste à démocratiser les toutes dernières technologies à un large public, en nous positionnant intelligemment par rapport à nos concurrents, afin de faire une entrée pertinente sur les différents segments de marché de l’audio, que nous savons déjà très bataillés », conclu Christian Rochefort de Sharp.

Une mini-chaîne élégante, finition bois, pour Sharp

Parmi l’offre très large de la marque Sharp qui fait un retour en force sur le segment de l’audio, celle-ci a choisi de se différencier sur un segment classique, celui des mini-chaînes. Cette dernière (réf. XL-B515D) est un modèle de mini-chaîne stéréo CD de 40 Watts qui intègre les fonctions radio numérique DAB+, la connectivité Wifi, Bluetooth et USB, ainsi qu’un écran LCD et une télécommande multifonctions, le tout sur un positionnement de 129 euros à son lancement. Mais à la différence des concurrents du marché, ce modèle se différencie par ses enceintes en bois, très appréciée des consommateurs, qui permet d’assurer un rendu sonore bien au-dessus des autres modèles du marché, le plus souvent conçus en plastique. « Pour faire notre retour sur le marché de l’audio, nous devons apporter un véritable élément de différenciation. A ce titre notre mini-chaîne XL-B515D est exemplaire de notre savoir-faire technique et commercial. C’est avec ce type de produit qualitatif que nous pourrons nous faire une place sur le marché de l’audio à la hauteur des ambitions de la marque Sharp », conclu Christian Rochefort, Country Director France de Sharp.

LIRE L’ARTICLE COMPLET EN PDF