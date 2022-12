UNE FIN D’ANNÉE PLUS QU’ENCOURAGEANTE POUR ACER

Angelo d’Ambrosio, Directeur Général d’Acer France revient sur l’année écoulée et les perspectives pour 2023.

Quelles sont les dernières nouveautés chez Acer ?

L’arrivée d’Acer sur le segment de l’e-mobilité est pour nous l’un des événements les plus importants de cette année. En lançant, une première gamme de trottinettes électriques, baptisée escooter Acer séries 3 et 5, Acer montre de nouveau sa capacité à franchir de nouvelles barrières et à s’inscrire dans les évolutions de son temps. Loin d’être un coup d’essai, ce lancement est une première étape et s’inscrit dans la durée. Acer a un rôle à jouer dans le domaine de l’e-mobilité urbaine en réunissant les technologies et de nouvelles solutions innovantes plus durables. Nous avons, en interne, le savoir-faire et les compétences sur la Smart City. Cela s’aligne sur notre positionnement en tant que groupe industriel plus durable contribuant à construire un monde plus respectueux de l’environnement. Acer est, par ailleurs, une marque reconnue et fiable qui bénéficie d’une excellente réputation auprès des consommateurs français.

Quels sont les autres arguments d’Acer sur l’e-mobilité ?

Notre service après-vente, situé à Angers, travaille déjà sur la réparation de trottinettes électriques. Le consommateur français a ainsi l’assurance de pouvoir faire réparer sa trottinette localement par des salariés expérimentés. Nos produits offrent toute l’assurance de la qualité et de la durabilité que l’on retrouve sur les produits Acer. Depuis le lancement en avant-première chez Fnac-Darty, les premiers retours sont très positifs et nous encouragent à poursuivre. Ces deux premiers modèles, désormais disponibles dans la distribution, sont annonciateurs de nombreuses nouveautés sur des nouveaux segments de la e-mobilité, qui seront dévoilées dans courant de l’année 2023.

Quels ont été les segments et produits porteurs en 2022 ?

Acer a été précurseur sur le marché du PC en 2021, en lançant les premiers ordinateurs écoresponsables. En 2022, notre gamme Vero n’a cessé de s’enrichir avec des PC portables professionnels et grand public ainsi que la mini-tour Veriton, des moniteurs, vidéoprojecteurs et accessoires (souris, clavier, housse de protection). Celle-ci propose désormais un écosystème complet de produits plus durables. Pour nous, il ne s’agit pas d’une mode passagère, mais d’une nouvelle tendance de marché qui répond aux attentes d’une typologie non négligeable des consommateurs. Pour mémoire, la gamme Vero, fruit de notre R&D, nous a permis de concevoir des produits plus durables, utilisant du plastique recyclé, facilitant le changement et la réparation avec un accès plus rapide aux composants. Cette nouvelle conception permet de baisser significativement l’impact global en termes de CO 2 . Nous avons choisi d’intégrer la question de la durabilité au cœur même de notre « business model ». Nous avons conscience qu’il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir mais nous travaillons, année après année, à repousser les limites techniques. Et dans ce domaine, nous avons clairement fixé de nouveaux standards sur le marché du PC.

Quelle est votre approche de ce thème avec la distribution ?

Nous portons le message d’un PC plus respectueux de l’environnement au sein de la distribution. Les enseignes sont d’ailleurs en demande. C’est dans leur intérêt de montrer à leurs clients qu’ils sont également engagés dans ce domaine en proposant ces produits. Les multi-spécialistes telles que Fnac Darty et Boulanger ont pu mettre en avant cette offre en magasin en raison de leur capacité opérationnelle à être plus réactifs. D’autres acteurs de la distribution comme la GSA sont également très intéressés.

Pour réussir le déploiement en magasin, il faut s’assurer que le PC « green » est bien expliqué et identifié comme tel en linéaire. Les clients doivent pouvoir repérer nos PC Vero au premier regard. Nous avons donc conçu et mis en place tout un dispositif en magasin expliquant la démarche écoresponsable de la gamme Vero d’Acer pour que l’ensemble des éléments de compréhension soient perceptibles : 30% de plastiques recyclés et l’absence de peinture toxique.

Quels seront vos nouveaux objectifs sur cette gamme Vero pour 2023 ?

La gamme Vero va continuer à s’enrichir en 2023, afin de constituer une offre plus large pouvant répondre à davantage d’usages et de besoins. L’une des priorités d’Acer sera de proposer une gamme avec de nouvelles améliorations autant sur le plan technique que dans la conception des produits. Pour le déploiement en magasin, nous allons pouvoir aller encore plus loin, en lui offrant plus de visibilité et en concevant des espaces dédiés pour mieux segmenter l’offre dans une grande partie de la distribution.

Et qu’en est-il sur le segment Chromebook qui est très important pour Acer?

Acer conserve son leadership sur le marché du Chromebook. Acer, enregistre plus de 50% de part de marché en France, sur un segment qui progresse, passant de 6% en 2021 à 7,5 voire 8% en 2022 sur le marché global du PC. Un segment sur lequel Acer entend augmenter sa présence en 2023. Nous continuons d’enrichir notre offre avec le premier Chromebook gaming (réf. 516 GE) qui sera disponible en France en 2023. Le Cloud Gaming est une technologie de jeux vidéo en streaming qui permet d’adresser une nouvelle catégorie de joueurs. Couvrir ce segment de marché dès maintenant nous permet de mieux maîtriser les futures évolutions afin de proposer la meilleure expérience à nos clients et ainsi conserver notre position dominante sur le marché Chromebook.

Enfin, rappelons qu’Acer domine également sur le segment de l’ultraportable avec notre gamme Swift. Elle illustre parfaitement notre savoir-faire technologique et de conception. Fin et légers ces ordinateurs sont dotés des dernières technologies dans un châssis léger et élégant. Le dernier né de la gamme est le Swift Edge, doté d’un écran Oled.

Quelles sont vos positions sur le gaming ?

Avec ses marques Predator et Nitro, Acer est numéro deux sur le PC gaming. Là encore, Acer ne cesse d’innover avec l’introduction sur cette fin d’année de la technologie SpatialLabs 3D dans nos gammes Predator. Il s’agit d’une technologie que nous avions déjà introduite dans notre gamme ConceptD destinée aux professionnels créatifs en 2021. Le lancement du PC portable surpuissant, le Predator Helios 300 édition spéciale SpatialLabs 3D sans lunettes (en 4K), a constitué un moment fort pour Acer en 2022. Et pour tous nos autres clients Predator, déjà équipés d’un PC puissant nous avons lancé un écran externe de 15,6 pouces équipé de la même technologie et nommé SpatialLabs View 3D. Les joueurs peuvent profiter du jeu en 3D sans lunettes sans avoir à se rééquiper. Cette technologie est épatante lorsqu’on la teste et apporte une immersion totale dans le jeu avec un grand confort pour son utilisateur. C’est la raison pour laquelle des démonstrations en magasin sont nécessaires. Ces deux nouveautés vont d’ailleurs être théâtralisées dans 30 magasins Fnac, et nous prévoyons une centaine de points de vente sur le premier semestre 2023. L’accueil des enseignes et des premiers clients a été très bon et nous encourage à aller de l’avant et poursuivre dans cette voie en 2023.

De plus, nous travaillons sur une nouvelle approche gaming afin de mieux conjuguer nos marques Predator et Nitro. La marque Predator jouit d’une identité très forte qui est immédiatement reconnaissable. Nous visons à faciliter la lecture et la visibilité de notre deuxième marque gaming Nitro à travers une nouvelle communication qui lui est dédiée. Son logo a été entièrement repensé pour commémorer l’origine de Nitro : le N de Nitro reflète la moitié du logo de la marque Predator. De cette façon, il nous est plus facile d’atteindre l’esprit du grand-public. Nous devions faciliter cette lecture pour que le consommateur puisse identifier l’aura de Predator sur des produits gaming plus accessibles, à partir de 1 000 euros.

Comment s’est comporté le marché du PC en 2022 et qu’en est-il pour Acer?

Le marché du PC a connu un ralentissement important avec une baisse à deux chiffres en 2022. Finalement, l’année devrait se terminer sur une décroissance de 12% à 13%, en volume et valeur.). Après deux années exceptionnelles, le contexte économique actuel est moins porteur. Après une première partie d’année 2022 délicate avec des retards de livraison, les difficultés d’approvisionnement sont derrière nous. Cela va nous permettre d’amorcer 2023 sur de bonnes bases. Sur le fond, nous devons nous habituer à une baisse des volumes sur le marché. Plusieurs raisons l’expliquent : la durée de vie des PC s’allonge et le taux d’équipement est désormais relativement élevé. Le marché du PC grand public devrait se stabiliser autour de 2,7 à 2,8 millions de pièces vendues par an dans les prochaines années. Pour 2023, nous anticipons une reprise sur le deuxième semestre.

Quelles sont pour vous les perspectives pour 2023 ?

Nous suivrons essentiellement les mêmes tendances de marché qu’en 2022 : produits gaming, écoresponsables, ultraportables et Chromebooks. Cependant, le marché sera stimulé par l’émergence de nouveaux acteurs sur les cartes graphiques comme Intel, avec des offres plus accessibles qui contribueront à redynamiser le marché du gaming mais aussi avec les nouvelles propositions d’autres acteurs tels qu’AMD et Nvidia. La partie « green » sera enrichi de nouveaux produits sur de nouveaux positionnements prix qui contribueront à l’évolution de la gamme Vero. Le segment Chromebook poursuivra sa progression, quant à l’e-mobilité, les perspectives sont prometteuses et ce marché devrait représenter l’un de nos accélérateurs. En résumé, 2023 présente une réelle opportunité pour Acer et ses partenaires de la distribution