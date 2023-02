MM298 – FÉVRIER 2023

DOSSIER ONE PIECE : UN PHÉNOMÈNE QUI DEVIENT UN MÉGA ÉCOSYSTÈME

Alors que One Piece explose tous les records en manga, il devient un méga écosystème qui enrichit plusieurs dizaines de partenaires et des dizaines de milliers de points de vente.

DOSSIER CES 2023 : UN SALON RETROUVÉ

Le CES a retrouvé des couleurs avec plus de 3 200 exposants et 115 000 visiteurs à la découverte des nouveautés technologiques de 2023. Ce grand rendez-vous mondial de la tech a permis aux grandes marques de présenter leurs dernières innovations technologiques.

ARCADÈS : 21 FILMS NOMMÉS AUX CÉSARS

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma a dévoilé la liste des films et artistes en lice pour les César. 21 films de cette liste sont distribués en vidéo physique par Arcadès, avec 52 nominations et notamment 3 prétendants en course pour le César du meilleur film, 2 pour celui de la meilleure réalisation et 4 pour celui du meilleur premier film.

LIRE CE NUMÉRO EN INTÉGRALITÉ