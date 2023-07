Acer et Solary, créateurs et coorganisateurs de la première SLY LAN

Entretien avec Karim Ouahioune,

Directeur Marketing et Communication d’Acer

Acer et Solary ont coorganisé la première LAN Party, baptisée SLY LAN à Tours en juin dernier. Pourquoi et comment avoir organisé un tel évènement ?

Cet événement est né de la collaboration étroite qui existe avec Solary, à la fois équipe eSport et collectif de streamers de renoms, qui est notre partenaire majeur sur le gaming. Cette collaboration remonte à la création de l’entité Solary, première Web TV Gaming de France Depuis plusieurs années, les membres de Solary et nous même réfléchissions à organiser une LAN de grande ampleur, un rendez-vous Live capable de réunir un millier de joueurs. Nous les avons donc aidés dans ce projet pour aboutir à la création de cette première SLY LAN, organisée à Tours, du 9 au 11 juin dernier (du vendredi 16h jusqu’au dimanche 20h). Ce nouvel évènement esport s’est déroulé au Palais des Congrès de Tours, un lieu connu des joueurs pour y avoir accueilli la DreamHack France entre 2015 et 2017. Ce type de LAN manquait beaucoup aux joueurs. La première édition de la SLY LAN a regroupé des tournois sur Super Smah Bros. Ultimate, Hearthstone, Hearthstone Battlegrounds, et sur League of Legends. Cette dernière compétition étant devenue une étape officielle sur Mastercard Nexus Tour 2023, preuve de l’importance de cette nouvelle compétition d’eSport. La compétition sur Super Smash Bros était l’une des plus importante au monde. Au total, la SLY LAN permettait aux compétiteurs de remporter 16 000 euros de Cash Prize et des PC Predator.

Quels étaient vos objectifs à travers l’organisation de cette première SLY LAN?

L’objectif était de créer un événement particulièrement qualitatif qui soit d’abord tourné vers les joueurs. Nous voulions que l’expérience du joueur soit parfaite, en étant aux petits soins et en leur fournissant tout le confort nécessaire pour les accueillir dans les meilleures conditions : comme à la maison ! Et ainsi créer un événement unique dont ils se souviendraient longtemps. Nous voulions, dès le départ, organiser une véritable fête entre les joueurs et le public. Les joueurs étaient d’ailleurs très proches du public tout au long du week-end. Nous avons réuni joueurs et influenceurs sur un même lieu pour créer une ambiance unique sur cette première SLY LAN avec des grandes tables. On a respecté l’esprit originel des LAN, où les joueurs les plus connus peuvent être assis aux cotés de joueurs anonymes. Nous avons fourni des sièges qualitatifs, des sacs de goodies à chaque participant, des boissons énergisantes. L’accueil et le confort du public étaient également une priorité.

De quelle façon étiez-vous physiquement présents sur cette LAN ?

Nous avons apporté tous les services nécessaires aux joueurs sur place pour le bon déroulement de l’événement. Nous avons mis en place un atelier de réparation (Pit Stop), animé par deux techniciens Acer du SAV d’Angers (49) où nous réparions les PC des joueurs rencontrant des pannes suite au transport, avec en plus, un service de prêt d’une machine gaming si nécessaire. C’est terrible pour un joueur de manquer une compétition sur une casse de matériel et cela engage toute son équipe. Nous fournissions des chargeurs, des câbles réseaux, des accessoires, etc., tout au long du week-end. Une mise à disposition de trottinettes Acer était même prévue afin que les joueurs puissent se déplacer jusqu’à leur hôtel. Cela s’est avéré utile lorsqu’un joueur avait oublié un accessoire important dans sa chambre, juste avant une partie par exemple. Enfin, des services de restauration étaient également sur place (Seazon et Burger de Valouzz). Tout s’est donc déroulé dans les meilleures conditions pour les joueurs.

Acer était également présent avec son propre stand pour présenter ses produits Gaming Predator et Nitro et ses différentes technologies comme la 3D avec le Predator Helios 300 Edition SpatialLabs. Côté produits, on y retrouvait le nouveau PC Predator Triton X, les nouveaux PC Predator Helios 300 et d’autres produits de la gamme gaming d’Acer. L’Acer Thronos, un simulateur de conduite unique, complétait le dispositif du stand.

Parallèlement, plusieurs autres stands ont permis aux visiteurs de se divertir entre les parties. Un stand présentait le dernier jeu Street Fighter 6, un autre, un jeu de plateau nommé Bonobro, développé par Narkuss un des membres de Solary qui était présenté en avant-première au public. Les supporters de Solary, les Royals 212, étaient également là sur un stand dédié, et ils ont évidemment mis l’ambiance durant toute la SLY LAN. Les visiteurs ont aussi pu croiser les joueurs dans les allées dans une ambiance très conviviale.

Quels ont été les retours ?

La première SLY LAN a véritablement marqué les esprits. Nous avons accueilli plus de 900 joueurs sur les 3 jours de compétition et plus de 3 500 visiteurs. Nous avons été complet tout le week-end. Notre objectif premier n’était pas d’accueillir le plus de public possible, mais bel et bien de créer un événement qualitatif pour tous les participants afin que chacun puisse prendre un maximum de plaisir. Et cela a été le cas. Les retours des joueurs et du public ont été très positifs. Parallèlement les compétitions étaient retransmises en direct sur les différentes chaines Twitch de Solary (Hearthstone, Super Smash Bros. Ultimate, Ligue of Legends). Nous avons eu plus de 800 000 visiteurs uniques connectés pendant les 60 heures de la SLY LAN.

Quels ont été les autres prolongements de cet événement ?

Avec notre partenaire Boulanger, nous avons créé une activation unique en concevant un shop in shop qui va prolonger l’évènement. Ce mini-site internet dédié propose aux joueurs et aux publics de s’équiper en PC Predator ou Nitro. Nous avons élaboré une sélection sur-mesure en fonction du jeu pratiqué et du niveau : Predator pour les joueurs esport à la recherche des performances ultimes (écran 360 Hz, châssis aluminium plus fin, refroidissement par métal liquide et Aeroblade, composants ultra-performants, etc.) ou Nitro pour les joueurs à la recherche de performances haut de gamme (écran 144 Hz, 2 ventilateurs dont un Aeroblade, dernière carte graphique et processeur, etc.). Nous avons d’ailleurs revu le logo du N de Nitro pour qu’il soit plus proche de celui de Predator. Il existe une parfaite complémentarité entre nos deux gammes gaming. Dans le détail, chacune des équipes de Solary qui compte parmi les meilleurs joueurs du monde dans leur discipline, présentent les PC recommandés en fonction de la discipline (LOL (en LFL)), Trackmania, Rocket League, Smash Bros, Fortnite, Valorant, etc..) et de leur budget (avec des déclinaisons de la meilleure configuration). C’est la première fois que l’on créé ainsi une solution de vente sur-mesure, en lien direct avec un événement physique de l’ampleur de la SLY LAN. Cela va devenir le carrefour des activations entre Solary, Acer et Boulanger. Nous avons évidemment poussé ce site auprès de tous les participants de la SLY LAN. Cela va permettre de multiplier les points de contact tout au long de l’année, et ainsi mettre en place un ROI global sur l’ensemble des ventes gaming de Boulanger. Intel était également partenaire de l’opération. L’objectif final, reste d’aider les joueurs à s’orienter sur le bon matériel et de s’équiper avec les mêmes machines que les eSportifs ou leurs personnalités préférées

Quel bilan faites-vous de cette opération unique ?

En résumé, nous sommes heureux du parfait déroulement de cette SLY LAN. Le retour positif des joueurs est le plus beau compliment car nous avons su répondre à leurs attentes ainsi que de celles du public présent ou connecté. Cela nous a permis de créer ce lien direct avec les joueurs en créant un affect autour de la marque. Acer est une marque, mais c’est surtout un état d’esprit qui nous anime. C’est aussi ce que nous avons voulu partager avec les joueurs et les visiteurs de la première SLY LAN. Cela a un impact immédiat sur les commentaires des participants qui s’orientent vers nos PC pour un futur achat. Tout nous encourage à reconduire ce type d’événement à l’avenir.