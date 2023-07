MM302 – Juin 2023

27e ENQUÊTE DU JEU VIDÉO : UNE ANNÉE CONTRASTÉE

Les résultats de cette 27e édition montrent des évolutions contrastées d’un acteur à l’autre. MultiMédia à la Une vous propose comme chaque année une synthèse complète des notes des prestations commerciales, éditoriales et opérationnelles des éditeurs-distributeurs du jeu vidéo.

DOSSIER : CHIFFRES DU JEU VIDÉO

Entre croissance solide de l’écosystème de la console et tassement de celui du PC, le secteur du jeu connait de bons résultats pour ce premier semestre. Interview et données des principaux analystes du secteur.

MICROMANIA ZING, LA FORCE D’UN SPÉCIALISTE

Jeu vidéo et Pop Culture sont dans l’ADN de Micromania Zing. Et c’est en misant à fond sur ces secteurs et la création d’événements, et une actualité importante en 2023 que l’enseigne entend tracer sa route. Philippe Renaudin, directeur marketing et communication, nous explique la stratégie de l’enseigne.

INDISPENSABLE JEU VIDÉO ET POP CULTURE 2023

Un guide complet de 76 pages regroupant les acteurs du secteur du jeu vidéo, du gaming et de la Pop Culture. Un outil indispensable au service de la profession.