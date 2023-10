MM303 – JUILLET 2023

18e ENQUÊTE EXCLUSIVE DE LA VIDÉO

Cette 18e édition de l’enquête exclusive de la vidéo réalisée par Multimédia à la Une, s’est déroulé dans un contexte de baisse du marché de la vidéo physique qui a impacté les notes de cette édition.

DOSSIER PRODUITS DÉRIVÉS, LA CROISSANCE CONTINUE

Porté par le retour des films en salles, la santé de fer du manga et la montée en puissance quasi inarrêtables des licences issues du jeu vidéo ou des séries, le secteur des produits dérivés poursuit sa progression. Tour d’horizon du secteur.

THOMSON TV : L’INNOVATION UTILE

Thomson Electronic fait un retour en force sur le marché de la TV. La marque entend devenir un acteur majeur du marché. Stéphane Cotte et Alexis Rolin reviennent sur leur stratégie.

SEVEN SEPT CONFIE SON ACTIVITÉ LOGISTIQUE À ARCADÈS

Seven Sept a confié son activité logistique en BtoB à Arcadès qui assure désormais la logistique de l’ensemble de son catalogue DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Interview avec Véronique Borgé-Poirier de Seven Sept et Patrick Belz, d’Arcadès.