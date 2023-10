ACER POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE LA GAMME ÉCORESPONSABLE VERO

ENTRETIEN AVEC VALÉRIE PIAU, VICE-PRESIDENT MARKETING ACER EMEA

Vous avez été nommée récemment Vice-President Marketing, eStore, Gadgets & New Business, pourriez-vous nous détailler votre parcours au sein d’Acer et le périmètre de votre nouvelle fonction ?

Je suis dans l’industrie de l’IT depuis plus de 20 ans. Après avoir débuté dans la logistique chez Packard Bell à Angers, j’ai rejoint le groupe Acer en 2009 au siège européen à Bioggio en Suisse. Durant les 8 dernières années, j’ai travaillé sur le développement des produits et la dimension commerciale de l’activité du groupe, ce qui m’amène aujourd’hui au poste de VP marketing, en charge de la stratégie et de sa mise en œuvre en Europe (zone EMEA). Mon rôle est de m’assurer que notre stratégie monde soit bien en ligne avec les besoins de chacune de nos filiales afin d’optimiser les ventes. Parallèlement, je travaille sur le développement de l’activité « nouveaux business » sur de nouvelles catégories de produits « non PC » lancées par Acer.

Acer a été précurseur avec son premier ordinateur écoresponsable Aspire Vero, lancé en 2021. Quelles sont les évolutions et les aspirations futures d’Acer sur cette ligne de produit ?

Acer a fait de la gamme écoresponsable Vero un véritable marqueur de l’identité du groupe. C’est un élément de différenciation essentiel qui s’inscrit au cœur de notre stratégie. Depuis le lancement du premier PC portable Vero en 2021, la gamme écoresponsable Vero n’a cessé de s’enrichir. La gamme Vero intègre désormais, des ordinateurs de bureau, des PC Tout-en-Un, des écrans et toute une série d’accessoires (claviers, souris, tapis, protections, sacoches de transport), et même un vidéoprojecteur et un purificateur d’air. Tous les produits intègrent un maximum de composants recyclables et, sont conçus, dès leur conception, avec un accès rapide aux composants favorisant ainsi la mise à niveau ou la réparation. Autant d’éléments qui participent à la durabilité des produits Vero.

La question de la réparabilité est au cœur de la conception des produits Vero. Nos PC portables Vero sont conçus pour être réparés facilement avec l’utilisation de simples vis. Tout a été pensé en détail pour gagner en durabilité et diminuer l’impact environnemental de nos PC. Cela améliore aussi leur indice de réparabilité. Les consommateurs européens sont plus que jamais sensibles à la question environnementale. Et l’éco-conception permet de diminuer de plus de 30% les émissions de CO2 d’un Aspire Vero, comparé à un PC classique. Le packaging est également un domaine sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous utilisons du carton recyclé à 90% et du papier kraft recyclable à 100%, et un minimum de plastique recyclé.

Quelles sont les dernières nouveautés de la gamme Vero ?

La gamme de PC portable Aspire Vero s’affine et gagne en performance en intégrant la 13e génération de processeur Intel. De plus, elle est désormais fabriquée avec 40% plastiques recyclés (PCR), contre 30% pour la version 2021. Pour le clavier et le chargeur, on atteint même 50%. Le pavé tactile est conçu à partir de déchets plastiques issus des océans. Et sur les écrans, on parvient à atteindre les 85%. En résumé, on ne cesse de repousser les limites dans la conception de nos produits. Et cela s’étend désormais au-delà de la gamme Vero, nous utilisons le packaging sur les Chromebooks à destination des scolaires, sur nos PC Swift il s’agit du nouveau pavé tactile OceanGlass qui est utilisé. A noter que comme un symbole, nous avons réussi à convaincre Intel de graver son logo sur la coque en plastique recyclé, plutôt que d’utiliser son traditionnel sticker. Une belle preuve de reconnaissance de notre partenaire.

Votre groupe est très engagé en faveur de l’environnement dans le cadre de son programme Earthion. Pouvez-vous nous expliquer ce programme et ces dernières avancées ?

Acer a rejoint l’initiative RE100 qui prévoit de se fournir à 100% en énergie renouvelable d’ici 2035 et d’atteindre un objectif de zéro émission carbone d’ici 2050. C’est la stratégie du groupe pour son développement sur le long terme. Nous avons associé tous les employés dans cette démarche pour changer les pratiques dans toutes nos activités au quotidien. En parallèle, nous avons créé le programme Earthion afin d’associer tous nos partenaires et fournisseurs dans cette démarche commune pour réduire l’impact global du groupe. Cela concerne chaque étape : de la production à la logistique, de la distribution jusqu’au recyclage de nos produits. Nous menons régulièrement des discussions avec l’ensemble de nos partenaires pour les associer au mieux afin d’atteindre les objectifs communs, fixés par le groupe. Le programme Earthion se résume à travers notre slogan : réduire, réutiliser, recycler.

Le groupe travaille également à la certification de ses efforts. Il est bien d’avoir un discours environnemental, mais il faut également pouvoir le prouver à nos partenaires et aux consommateurs. Acer bénéficie donc d’un ensemble de certifications reconnues (TCO Certified, Epeat Silver ou Gold…) qui permettent aux revendeurs d’avoir l’assurance qu’ils vont réduire leur impact carbone avec la vente de nos produits.

Pourquoi est-il important aujourd’hui pour un retailer d’être en mesure de proposer une offre de produits écoresponsables à sa clientèle ?

Toujours plus de consommateurs en Europe sont soucieux de l’environnement et se préoccupent de réduire leur impact carbone. Dans le contexte actuel, cette question est également au cœur des préoccupations des retailers. Ils ont donc tout intérêt à proposer des produits respectueux de l’environnement. Plus qu’un argument de vente auprès du consommateur, ces produits améliorent leur image de marque. Les retailers ont également des objectifs à atteindre en termes de neutralité carbone. Il y a donc un intérêt commun à mettre en avant des PC plus écoresponsables.