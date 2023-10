LA PREDATOR CUP EN FINALE À LA PGW

Nouvelle preuve de son engagement aux côtés des joueurs, Acer a organisé la deuxième édition de la Predator Cup dont la finale se déroulera à la Paris Games Week sur la grande scène Fnac. L’occasion pour le constructeur de mettre en avant ses dernières nouveautés Predator sur le stand de son partenaire. Karim Ouahioune, Directeur Marketing et Communication d’Acer France revient sur les dernières innovations gaming de la marque et sur l’événement.

Parmi les nombreux produits gaming de la marque Acer, quelles sont les nouveautés majeures de fin d’année ?

Le Predator Helios Neo 16 est l’un de nos produits phare de cette fin d’année au sein de notre gamme Predator. Cette version haut de gamme extrêmement qualitative répond aux attentes des gamers les plus exigeants avec rapport performance/prix. Ce PC est équipé de processeurs Intel de 13e génération d’une carte graphique Nvidia RTX 4080 et 4070 (disponible autour de 2 500 euros), le châssis a été retravaillé et encore amélioré avec un écran au format 16/10e. C’est véritablement l’exemple du positionnement de la marque Predator sur le créneau de la valeur. Predator est une proposition haut de gamme, sans aucune concession sur la qualité des composants, nos ingénieurs n’intègrent que ce qui se fait de mieux sur le marché. Le but est de proposer une très belle machine, ultra performante et conçue pour durer. C’est globalement le credo de Predator avec les produits Helios, Triton ou Orion. Acer apporte de cette façon de la valeur au marché du PC.

Nous proposons également des PC portables gaming, plus accessibles, comme le dernier Nitro 5 qui constitue une excellente porte d’entrée abordable dans l’univers du gaming pour les nouveaux joueurs. Nous veillons évidemment à conserver un haut niveau de qualité avec des ordinateurs capables de durer dans le temps. De cette façon, Acer s’adapte au contexte actuel du marché. Par conséquent, nous occupons très souvent la place de numéro un dans le top hebdomadaire des ventes et, au global, Acer se bat pour la place de numéro deux sur le marché. Le Nitro 5 est un véritable best-seller sur le marché du PC gaming car cette gamme de produits est très équilibrée en termes de performances pour faire tourner les jeux du moment en proposant un excellent rapport performance/prix. Cette offre répond aux attentes d’une grande majorité des gamers d’aujourd’hui. Nitro et Predator sont deux offres parfaitement complémentaires dans notre portefeuille produits.

Acer est également présent sur le segment des tours gaming. Quelles sont les dernières nouveautés sur le segment ?

Le nouvel Orion X. est une tour d’exception qui va retenir l’attention des gamers à partir de mi-novembre, Ce nouveau châssis ultra-compact de 15L constitue en effet une rupture esthétique et technique sur le marché du gaming. Il propose un design unique, il ressemble à un vaisseau spatial de science-fiction dans un style rétro très réussi. Mais surtout ce PC est une véritable vitrine technologique pour Predator notamment dans sa finition. Il se distingue aussi par sa puissance. Malgré sa compacité, il est en effet capable d’intégrer les meilleurs composants du marché : allant jusqu’au processeur Intel Core i9 de 13e génération et des cartes graphiques Nvidia RTX 4090 (disponible à partir de 3 000 euros). Nos ingénieurs ont réussi une prouesse en intégrant la plus grande capacité de cartes graphique du marché dans ce format compact. Cela n’existe pas chez nos concurrents à ce haut niveau de performance. En résumé, l’arrivée de ce nouveau form-factor constitue une montée en gamme particulièrement réussie qui intéressera tous les gamers sur cette fin d’année.

Toujours dans cette optique de performance et de qualité, nous avons deux nouveaux moniteurs gaming Oled d’exception, les Predator X27U et X45. Deux moniteurs de grandes tailles (27 et 45 pouces) qui offrent des performances uniques grâce à la technologie Oled pour accompagner les PC gaming les plus performants, à l’image de notre Orion X. Le rendu et la qualité de colorimétrie est incomparable, avec une réactivité ultra performante : autant d’éléments qui font de ces deux nouveaux moniteurs des produits d’exception. Selon l’expression, il faut vraiment le voir pour le croire. Ces deux modèles seront d’ailleurs exposés au côté des Predator Orion X et Helios Neo 16 sur le stand de Fnacà l’occasion de la prochaine Paris Games Week (PGW) qui va réunir des milliers de joueurs, sans compter tous ceux qui suivront en ligne tous les évènements de la PGW 2023.

Quelle sera la présence d’Acer cette année sur la Paris Games Week ?

Nous serons présents physiquement en exposant nos plus belles solutions gaming sur le stand de notre partenaire Fnac qui occupera une place importante sur la PGW. Mais ce partenariat ne se limitera pas à cette seule présence. Pour accompagner les joueurs au plus près de leur pratique, nous avons reconduit cette année, la Predator Cup dont la grande finale se déroulera sur la grande scène de la Fnac. Cela nous tenait à cœur ainsi qu’aux joueurs. C’est une compétition très importante qui monte en puissance d’année en année. En partenariat avec Rocket Baguette, nous avons réussi à créer une compétition qui fait référence sur Rocket League. Predator sera également partenaire de la finale européenne de Rocket League, organisée par l’éditeur du jeu Epic Games, qui se tiendra aussi sur la scène de la PGW le samedi. Cela constitue un investissement très important de notre part qui s’inscrit au cœur de notre stratégie gaming avec toujours pour objectif de faire vivre la marque Predator au plus près des joueurs, et par conséquent avec l’ensemble de la communauté des gamers qui les accompagne. A noter que nous avions également participé au Fnac Gaming Tour en organisant plusieurs étapes de la Predator Cup en magasin, qualificatives pour la finale de la PGW en juillet dernier. Ce type d’actions nous permet d’aller plus loin avec la communauté des joueurs. Nos ambassadeurs sont équipés de nos meilleures machines Predator. C’est la continuité de l’ensemble des actions réalisées avec notre partenaire historique Solary, comme sur la Slylan Party de Tours en juin dernier, ou au cours des Solary Parties cet été. Plus que jamais Acer et Predator sont des incontournables aux côtés des joueurs.