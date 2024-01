MM307 – DÉCEMBRE 2023

DOSSIER ULTRA HD :

Montée en puissance du parc installé de téléviseurs Ultra HD 4K, renforcement des ventes et du nombre de titres disponibles en Blu-ray UHD 4K… L’Ultra HD continue de tracer son sillon en France. MultiMédia à la Une fait le point.

INTERVIEW : MOTOROLA RÉUSSIT SON PARI

Motorola a entrepris une refonte complète et a réussi son pari en atteignant une part de marché de 5% en France et vise à s’imposer en tant que 3e acteur majeur sur le marché mondial du smartphone. Explications avec Pierre-Yves Oortmeyer, DG France & Benelux de Motorola.

INTERVIEW : 1UP DANS UNE NOUVELLE ÈRE

1UP a connu un développement ultra-rapide avec une activité équilibrée entre produits dérivés et accessoires gaming. Cyril Benoit, son PDG et fondateur, fait le point sur 2023 et nous présente ses priorités pour 2024.

CHIFFRES : LE PROFIL DES JOUEURS ÉVOLUE

Le fan de jeu vidéo évolue et n’est plus seulement joueur, mais aussi amateur d’esport ou spectateur de vidéos dédiées. Des tendances lourdes qui font évoluer les modèles économiques du secteur. Compilation des chiffres sur le sujet issus de 2 études très récentes.