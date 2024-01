Les semi-conducteurs, une industrie indispensable et ultraconcentrée

Les semi-conducteurs, que l’on retrouvent aussi bien dans les smartphones, les PC, les consoles, que désormais les voitures ou l’électroménager, sont les rouages aussi essentiels que méconnus de notre vie quotidienne. Ils sont évidemment le cœur de l’industrie high tech.

Et pourtant le marché des entreprises de fonderie de semi-conducteurs est aussi concentré que les potentiels clients nombreux.Les investissements étant tellement lourds que seuls quelques mastodontes peuvent exister.

Les chiffres de Trendforce le montre parfaitement. Résultat : les 10 plus grandes fonderies de semi-conducteurs représentent 98 % du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur. Le Taiwanais TSMC rafle, sur la période étudiée par Trendforce, à lui seul 60% du chiffre d’affaires et écrase la concurrence loin devant Samsung, GlobalFoundries ou UMC. Et c’est encore plus vrai en termes géographiques avec 3 géants de la Mer de Chine – Taiwan (70% du total), la Corée du Sud (13%) et la Chine (8%) – qui phagocytent le marché.

Ce qui n’est pas sans poser des problématiques d’approvisionnement et géopolitiques pour le Monde entier.

