Selon le rapport de fin 2023 de l’institut Luminate,, quand les flux vidéo mondiaux ont bondi de 63,3% à 3 billions d’écoutes. Selon le rapport, les Etats-Unis, l’Inde et le Brésil sont les 3 pays ayant enregistré le plus d’écoutes en ligne l’an dernier, la France se classant au 10e rang. A fin 2023, 184 millions de pistes audio étaient comptabilisées via les ISRC (International Standard Recording Code) par Luminate sur les services de streaming, en hausse de 16,5% par rapport à fin 2022 (158 millions de pistes). Sur ce total,et 152,2 millions ont été écoutées 1 000 fois ou moins en 2023, soit 82,7% des 184 millions de titres recensés sur les plateformes de streaming audio. A l’autre bout de l’échelle, 45,6 millions de pistes n’ont enregistré aucun flux en 2023, soit près de 25% du nombre total des pistes disponibles.