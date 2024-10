ACER DÉVOILE SES NOUVEAUX PC IA SWIFT 14 ET 16 À L’IFA

Une fois n’est pas coutume, Acer a choisi de tenir sa grande conférence de rentrée à l’IFA. Le constructeur y a dévoilé ses nouveaux PC Swift IA 14 et 16 sous processeurs Intel et AMD de nouvelles générations. L’occasion également de démontrer son savoir-faire en termes de gaming avec la première console PC Nitro Blaze 7 et son projet Dualplay, un concept unique de PC portable avec manette détachable. Angelo D’Ambrosio, Président Acer France et Directeur Acer Europe du Sud, détaille ses annonces.

Acer a souhaité mettre l’accent sur les nouveaux PC IA. Quelles sont vos dernières nouveautés dans ce domaine ?

Nous avons choisi de faire nos annonces mondiales lors de notre grande conférence de rentrée à l’IFA car nous avions une actualité très riche avec des nouveautés qui nous l’espérons seront les stars de Noël en linéaire. Acer, très investi sur cette nouvelle catégorie des PC IA Copilot+, fait entrer le monde du PC dans une nouvelle ère. Notre partenaire Intel a parallèlement dévoilé à l’IFA sa nouvelle famille de processeur Intel Core Ultra (Série 2) qui lance la catégorie sur une échelle plus large et que nous intégrons. Nos premiers PC IA Copilot+, sous processeur Qualcomm arrivés en juin dernier, sont donc rejoint par deux nouvelles familles de Swift IA Copilot+ 14 et 16, sous processeurs Intel et AMD (Ryzen AI 300). L’arrivée sur la plateforme PC x86, nous permet d’élargir notre offre afin de répondre à l’ensemble des opportunités du marché. Les Swift IA 14 et 16 sont deux châssis ultraportables particulièrement fins, élégants et performants. En outre, ils bénéficient de très belles dalles Oled 3K. En résumé, ce sont des PC taillés pour un usage intensif au quotidien. Ces nouveaux PC Swift Copilot+ offrent en effet des expériences IA inédites qui transformeront la façon dont nos clients travaillent, apprennent et se divertissent à l’avenir. En répondant à l’ensemble de ces besoins, Acer aura une carte à jouer importante sur cette fin d’année.

De quelle façon ?

Grâce à l’intégration de ses nouveaux processeurs AMD, Intel et Qualcomm, nos Swift IA Copilot+, intégrant des modules NPU d’une puissance de 48 Tops, affichent des autonomies record de plus de 20h. Ils sont même capables d’aller jusqu’à 29h d’autonomie en lecture vidéo. Ensuite Acer développe ses propres nouvelles solutions intelligentes d’IA pour optimiser tous les paramètres, par exemple pour de la vidéo et la communication en temps réel. Nos ordinateurs portables sont dotés de la plateforme AcerSense offrant un accès facile à tous les paramètres. Les utilisateurs de nos PC bénéficient désormais d’un réel assistant tel que l’on en a toujours rêvé. Sur l’IA, il est important de mettre en place des scenarios compréhensibles pour les consommateurs afin de comprendre les avantages de s’équiper avec Acer.

Vous avez également annoncé votre première Console PC Gaming portable lors de l’IFA. Pour quelle raison la lancez-vous maintenant ?

L’annonce de notre première console gaming mobile, baptisée Acer Nitro Blaze 7, était un moment fort de la conférence. Chez Acer, nous réfléchissons toujours à lancer le bon produit au bon moment, et au bon prix. C’est le moment pour cette console. Nous arrivons sur le marché avec une console équilibrée et performante, capable de répondre aux attentes des joueurs. Elle possède par exemple un écran de 144 Hz et un processeur AMD Ryzen 8040 de dernière génération. Nous travaillons activement à son lancement au plus tôt en linéaire en fin d’année. En parallèle, nous avons également présenté un concept baptisé projet Dualplay. Nos ingénieurs ont su intégrer une manette détachable dans le pad d’un PC portable. On peut aisément extraire celle-ci, jouer seul, ou à deux, et la remettre à sa place. Les observateurs présents sur place ont apprécié le concept. Enfin après les nombreuses annonces gaming de cet été, nous avons lancé un nouveau modèle de PC Portable gaming, le Nitro V14 en blanc, Proposé dans un design plus consensuel, il répond aux besoins d’une partie de la clientèle de créateurs qui recherchent des PC plus sobre.

Acer est un groupe qui propose des technologies de pointe. Quelles sont les autres annonces faites lors cette conférence à l’IFA ?

Nous avons annoncé de nouveaux moniteurs gaming dans les gammes Predator et Nitro, au format 27 pouces afin de répondre aux différentes demandes des joueurs : des plus performantes avec Predator jusqu’à une offre plus accessible, mais performante, avec Nitro. Nous continuons aussi de développer la gamme écoresponsable Vero avec l’annonce de nouveaux vidéoprojecteurs « green » de la série PD2. Par ailleurs, ce savoir-faire en termes de durabilité est décliné sur l’ensemble de nos produits qui intègrent chaque année toujours plus de composants recyclés, des packaging 100% recyclables, etc. C’est une démarche globale au sein du groupe afin de répondre à nos engagements en faveur du développement durable.