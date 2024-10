MM316 – OCTOBRE 2024

Dossier IFA 2024 : Un salon centenaire tourné vers l’Europe

Cette édition centenaire de L’IFA a démontré que le salon demeurait le rendez-vous incontournable des marchés du Brun et du Blanc de la fin d’année en Europe. De nombreux acteurs se sont emparés de l’évènement pour y tenir leurs grandes conférences mondiales de fin d’année. Visite guidée du salon.

Thomson dévoile son PC portable à 2 écrans

A l’occasion de l’IFA, Thomson Computing a dévoilé son Notebook Thomson CEOS à deux écrans. Sylvain Hervieux, directeur marketing de Thomson Computing / Metavisio revient sur les principales annonces du salon.

Dossier Cybersécurité, une valeur sûre des linéaires

Les logiciels de cybersécurité sont toujours plus utiles. Dopé par l’IA, une approche plus centrée sur la fluidité entre les plateformes et la protection de l’identité digitale, ils évoluent assez vite. Présentation de la stratégie de 3 acteurs majeurs du secteur en retail.

Interview : JouéClub veut réunir par le jeu

Fort de son réseau, de sa reprise de La Grande Récré, d’une offre qui évolue notamment vers les adultes et de nouveaux services, le Groupe JouéClub se porte bien. Jacques Baudoz, PDG du Groupe, nous présente la stratégie de l’enseigne JouéClub.