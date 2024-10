MM318 STEELSERIES

Steelseries a une stratégie en acier

Dopé par ses nouveautés et son offre mêlant produits premium et plus « entrée de gamme », SteelSeries se positionne comme un leader sur le marché des accessoires gaming. Benoit Aveline, Marketing Manager France de Steelseries, nous présente la stratégie de son groupe.

Comment se porte SteelSeries en 2024 ?

Nous avons connu une excellente année 2024 avec des belles croissances en termes de parts de marché. Entre janvier et août, nous sommes ainsi, sur le marché français en valeur, sur le podium des casques gaming, 4e sur les souris et 4e sur les claviers (avec 15% de parts de marché en valeur et pour but de redevenir 1er comme nous l’étions en fin 2023). Au global, pour tous les accessoires (en cumulant casque gaming, claviers et souris gaming), nous sommes 3e du marché. Nous avons une vision claire de notre avenir et nous visons à terme la place de numéro 1 sur les marchés des casques et des claviers en France et de numéro 3 dans les souris.

Quel est votre positionnement en termes de segment de marché et de prix ?

Depuis toujours nous misons sur des accessoires gaming à forte valeur ajoutée, sur lesquels nous sommes leaders. Ils restent évidemment nos fer de lance, mais nous nous développons vers des concepts plus « entrée/milieu de gamme » qui nous permettent de générer de beaux volumes. Nous avons également des offres agressives sur des moments clés comme le Black Friday ou la Paris Games Week. Notre stratégie, bien comprise par nos partenaires distributeurs, nous offres de belles perspectives dans le retail avec les bons produits dans les bonnes enseignes : le premium étant par exemple toujours évidemment très fort dans certains réseaux de distribution en particulier dans l’e-commerce, alors que dans le retail nous proposons des offres combinant produits entrée/milieu de gamme et plus onéreux.

… Et entre produits PC et console ?

Les consommateurs jouent désormais indifféremment sur PC et console. En conséquence, alors que pendant longtemps, nous étions plutôt un spécialiste des accessoires PC premium avec une distribution en ligne, nous avons fait évolué nos stratégies produits, commerciales et marketing pour être réellement « généraliste ». Nous sommes en conséquence l’un des seuls acteurs en haut des classements de vente à la fois sur PC et sur console. Cela passe par des produits clairement orientés console comme les Arctis Nova 5 qui sont conçus pour apporter le savoir-faire audio de SteelSeries sur Console grâce à l’application SteelSeries Arctis (iOS/Android) ou les Arctis GameBuds, des publicités et des communications sur les réseaux sociaux mettant en avant cette problématique ou des opérations dans la distribution orientée autour de la console. Nous avons ainsi créé des bundles avec par exemple Boulanger et Microsoft (Xbox Series S + Game Pass + Arctis Nova 1X + sticks Kontrolfreek).Et ce en adéquation avec les besoins réels de chaque enseigne. Nous réfléchissons par ailleurs pour développer notre écosystème, comme nous l’avons déjà fait avec les enceintes, les microphones et les accessoires pour consoles.

Quelles sont vos nouveautés en termes de casques gaming ?

Nous venons de lancer les Arctis GameBuds : des écouteurs True Wireless aux très belles spécifications, et notamment une connectivité en 2,4 gigahertz, l’élimination de bruit active, 10 heures d’autonomie + capacité de 3 recharges avec le boitier pour une autonomie totale de 40h… Ce qui en fait une excellente solution tant en utilisation gaming (en particulier sur console) que lifestyle.

Le cœur de notre activité dans les casques reste notre gamme Arctis Nova. Nos Arctis Nova 1 et 3, nos « entrée » et milieu de gamme très orientés enseigne retail, réalisent de très beaux volumes de ventes. En sans-fil, nos Arctis Nova 5 et 7 sont des références du marché. L’Arctis Nova 5, sorti au printemps 2024, tire la quintessence de notre savoir-faire avec son audio spatialisé à 360°, son autonomie de 60 heures, ses plus de 100 préréglages audio de jeu, ses hauts parleurs magnétiques en néodyme ou son micro ClearCast 2.X. Notre Arctis Nova Pro Wireless est notre porte-étendard technologique avec son élimination du bruit active, son temps de jeu illimité avec 2 batteries interchangeables à chaud, ses connexions simultanées 2,4 GHz et Bluetooth ou son audio spatialisé à 360°. Et, comme en Formule 1 dans la voiture, toutes les technologies de nos Arctis Nova 5, 7 et Pro se retrouvent un peu plus tard dans nos produits plus d’entrée de gamme.

… Et pour vos claviers Apex ?

La nouveauté côté clavier est le lancement de la 3e génération de l’Apex Pro, notre bestseller et fer de lance technologique. on peut citer 3 nouveautés fondamentales. Premièrement, le Rapid Tap qui est le paramétrage de paires de touches pour des combinaisons ultra rapides (principe du SOCD) pour des déplacements dans deux directions opposées en jeu ultra rapide (comme gauche-droite, pour voir sans être vu). Deuxièmement, la lubrification individuelle de chaque switch et une mousse insonorisante dans la conception du pour une sensation de frappe incomparable. Enfin, le GG Quicksets selon le même principe que l’application SteelSeries Arctis et les préréglages audio : le clavier détecte le jeu auquel vous jouez et vous propose d’effectuer les paramétrages optimaux pour être le plus performant.