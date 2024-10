MM317 – NOVEMBRE 2024

Dossier Matériel gaming : innover pour pérenniser

Après une décennie d’euphorie, le matériel gaming, s’il se porte toujours bien, se cherche des relais de croissance. Le jeu vidéo fédère ainsi toujours plus de consommateurs mais aussi les constructeurs toujours aussi nombreux à vouloir les solliciter.

Dossier : l’audio joue une nouvelle partition

L’écosystème autour de l’audio est toujours aussi dynamique. Et ce tant pour le matériel (casque, barre de son, enceinte…) que pour la musique (qui se trouve des modèles économiques de plus en plus variés). Tour d’horizon.

Interview : Boulanger investit toujours plus sur le gaming

Le gaming est une priorité pour Boulanger qui a lancé sa propre marque : SkillKorp. Grégory Maurice et Romain Keirle de Boulanger reviennent sur la stratégie de l’enseigne.

Interview : 1UP voit la vie en rose

1UP continue sa croissance et se positionne de plus en plus comme un des acteurs référents de l’accessoire gaming. Cyril Benoit, PDG de 1UP, nous présente son offre de fin d’année.