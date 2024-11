« ACER A DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE DE POINTE SUR LE GAMING ET L’ESPORT AVEC PREDATOR ET NITRO »

ENTRETIEN AVEC KARIM OUAHIOUNE, DIRECTEUR MARKETING ET COMMUNICATION ACER FRANCE.

Quelles sont les dernières nouveautés gaming d’Acer sur cette fin d’année?

La toute dernière nouveauté gaming chez Acer est la console portable Nitro Blaze 7 qui sera disponible en fin d’année sur notre store. C’est en effet la première console portable PC Gaming chez Acer. Elle se distingue par son processeur de dernière génération (AMD Ryzen 7 8840) qui développe des performances très intéressantes, supérieures à ce qu’il existe déjà sur le marché. C’est une console de qualité, parfaitement équilibrée, avec bel un écran de 144 Hz, capable de répondre aux attentes des joueurs en mobilité. Elle arrive au bon moment sur un marché naissant, amené à grandir dans les prochaines années. Cette nouvelle console Nitro Blaze 7 nous permet de proposer une offre complète aux fans de la marque Nitro. Ces derniers qui possèdent un PC Portable de la gamme peuvent compléter leur équipement avec la console Nitro Blaze 7.

Et côté PC portable qui demeure le cœur du marché du PC Gaming, quels sont les stars de fin d’année ?

Parmi les autres produits phares de fin d’année, les Predator Helios Neo 16 et 18 sont de très belles machines avec des châssis en aluminium très élégants et fins. Équipés d’un magnifique écran Oled (16 et 18 pouces), ces PC portable proposent des performances haut de gamme avec d’excellentes spécifications techniques, allant jusqu’à intégrer des processeurs Intel Core i9. Ce type de machine répond aux attentes des gamers les plus exigeants, ciblés par la marque Predator. Ils intègrent nos meilleures technologies de refroidissement et nos meilleurs écrans avec des taux de rafraîchissement les plus élevés (disponibles à partir 1 400 euros).

Dans notre offre gaming de fin d’année, on retrouve également le nouveau Nitro 5 qui sera le véritable « best-seller » de nos ventes. Il s’agit d’une machine équilibrée, suffisamment performante pour faire tourner tous les jeux AAA du moment avec par exemple des configurations autour de processeur Intel Core i5 et une carte graphique RTX 4060. Cette série de PC portable gaming rencontre un franc succès sur le marché (disponible à partir de 899 euros). De nombreux joueurs font ainsi leur entrée dans l’univers du PC Gaming.

Pouvez-vous nous présenter le concept Project Dual-Play ?

Le Project Dual-Play a été présenté à l’occasion de notre grande conférence mondiale lors du salon de l’IFA à Berlin en septembre dernier. Ce concept, développé par nos ingénieurs est particulièrement abouti et intéressant. Ces derniers ont réussi à intégrer une manette sans-fil détachable dans le pave tactile d’un PC portable Predator. On peut aisément extraire celle-ci, jouer seul, ou à deux, et la remettre à sa place. Le PC se glissant facilement dans le sac du joueur. Le projet Dual-Play a été conçu pour le plaisir de jouer à deux, sans réseau, de recréer ce partage du gaming autour d’un seul écran, avec une double manette détachable. Aujourd’hui, les gamers jouent essentiellement en ligne, il s’agit de réintroduire cette notion de proximité et de plaisir partagé sur un jeu de Foot, ou de combat, façon console, grâce à la manette Dual-Play. Et ce concept, 100% opérationnel, a reçu un très bon accueil de tous les journalistes spécialisés qui ont pu découvrir le Project Dual-Play sur le salon. Les échos ont été très importants. Une nouvelle fois, Acer démontre son savoir-faire et partage sa vision du gaming de demain.

De quelle façon Acer part-il à la rencontre des gamers, en général, et à la PGW en particulier ?

A l’image de ce que nous avions déjà réalisé l’année dernière, la marque Predator était présente sur la Paris Games Week, en partenariat avec la Fnac et Rocket Baguette, pour la finale de la Rising League 2024. Les équipes de Kachowdop et des Slippers se sont affrontées en finale lors de la PGW. Cette dernière a été sacrée championne de la Rising League 2024 by Predator. Ce moment important a eu lieu sur la grande scène du stand Fnac, devant des milliers de joueurs réunis pour l’occasion. En parallèle, les autres joueurs ont pu suivre en ligne la retransmission de la finale sur la chaine Twitch de Rocket Baguette qui est notre partenaire tout au long de l’année. Rocket League est très intéressant car il s’agit d’un jeu très populaire qui parle au plus grand nombre, et donc un relai de communication parfait à l’attention des joueurs. A noter que la Rising League est ouverte à toutes et tous. Cette compétition nous offre l’occasion de partir à la rencontre d’un large public et de donner sa chance à tous les joueurs, et pas seulement aux professionnels. C’est l’une de nos volontés forte autour de cet événement.

La finale de la Rising League s’est déroulée à la PGW. Mais comment avez-vous organisé cette compétition en amont ?

La Rising League s’inscrit dans le cadre de du plan d’actions Fnac Gaming Tour qui se déroule tout au long de l’année en magasins. La compétition s’est déroulée en plusieurs temps sur une période de l’année, avec deux grandes étapes organisées en points de vente. Les qualifications se sont réalisées online, avec deux grandes finales régionales, ouvrant la route vers la finale nationale. Au-delà de la PGW, cette compétition s’inscrit dans notre volonté conjointe avec Fnac Darty de créer des contenus uniques à destination des joueurs. La Fnac a pour objectif d’animer ses magasins, de créer l’événement. Nous avons choisi de mutualiser nos forces pour créer cette compétition, en partenariat étroit avec Rocket Baguette, référence dans le domaine. Acer apporte son expertise tant dans l’organisation de compétitions gaming de ce type que dans l’accompagnement des joueurs. Nous organisons en effet des événements comme la Rising League depuis de nombreuses années, à l’image de la Predator Cup. A chaque fois, nous apportons notre savoir-faire gaming Predator.

A noter que l’audience de ces événements esports sont considérables. Les étapes du Fnac Gaming Tour sont en effet aussi retransmises en Live sur les chaines de notre partenaire Rocket Baguette. Il s’agit d’un partenaire de premier plan dans son domaine. Il est important de souligner que Rocket Baguette a retransmis les finales mondiales de Rocket League (« Les Words »), avec plus de 1 millions de visiteurs uniques et 5 millions de visiteurs cumulés et sur X (ex-Twitter) cela représente plus de 17 millions d’impressions au total pour un million d’engagements. C’est énorme !

Entretien réalisé par Yoan Langlais