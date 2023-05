ACER ACCÉLÈRE SUR LA MOBILITÉ

Acer fait son entrée sur le marché du vélo électrique avec l’ebii, conçu pour la mobilité urbaine et piloté par intelligence artificielle. Angelo d’Ambrosio, Directeur Général d’Acer France revient sur les principales annonces de la conférence mondiale Next@Acer du 20 avril 2023.

Quelles sont les nouveautés d’Acer sur la mobilité ?

Le vélo électrique ebii d’Acer a été la star de cette conférence. Ce premier modèle de vélo électrique nous permet d’exprimer notre savoir-faire dans le domaine. Il bénéficie d’une conception et d’un design « maison » et unique en son genre. C’est un vélo urbain, conçu pour le quotidien, avec un fort parti pris sur le design qui marque une différence avec l’existant. Cela va au-delà de la conception d’un vélo, pratique avec ses petites roues (anti-crevaison), associé à une courroie en carbone, à la fois efficace et durable qui bénéficie d’une batterie longue durée. La partie logicielle et capteurs est également très importante. Comme pour nos PC, la maitrise de l’énergie est en effet cruciale sur nos vélos et trottinettes électriques. Concrètement, l’application intelligente du vélo, ebiiAssist, adapte au mieux la vitesse et l’assistance électrique sur les longues distances, en fonction du rythme de pédalage de son utilisateur, pour que celui-ci arrive à bon port et que son trajet soit plus agréable. La sécurité est également un élément important : le vélo se désactive à distance (en Bluetooth) lorsque l’utilisateur s’éloigne et la batterie est amovible. Il y a aussi une fonction powerbank pour recharger son smartphone ou ordinateur portable en cas de besoin. Autres fonctionnalités très utiles, l’eebi intègre un capteur anticollision qui informe le cycliste de l’arrivée trop proche d’un véhicule par l’arrière et d’un faisceau lumineux permettant d’être plus visible la nuit. Conçu pour être plus facilement réparable, il est aussi plus durable. Autant d’éléments qui résument notre vision d’un vélo moderne, urbain et électrique. A noter que l’ebii sera disponible en France avant la fin de l’année.

Pour quelles raisons Acer s’investi autant sur la mobilité urbaine ?

Après le lancement fin 2022 de nos premières trottinettes Série 3 et 5, l’ebii renforce significativement notre offre sur ce segment qui s’inscrit dans notre engagement de développement durable et des nouvelles mobilités douce. Il faut bien comprendre que ces nouveautés ne sortent pas de nulle part. Acer a pris conscience de la nécessité d’élargir son spectre d’activités. Cela fait 5 ans que nous anticipons ce sujet en intégrant de nouvelles catégories de produits sur la smart City : parking intelligents, traitements de l’air et de l’eau (AcerPure), trottinettes électriques, etc. En outre, le groupe possède à Taiwan une filiale spécialisée dans la gestion de l’énergie, MPS (Management Propulsion System), fondée en 2015, et qui est un fournisseur de solutions de systèmes de propulsion pour vélos électriques. Nous avons donc un savoir-faire établi dans le domaine. Nos ingénieurs ont développé les technologies qui nous permettent de gérer au mieux l’énergie et les performances de nos trottinettes et vélos électriques. Enfin notre SAV, basé à Angers, répare depuis plusieurs années les trottinettes d’autres marques. Le consommateur bénéficie ainsi d’une garantie forte avec la marque Acer, ainsi que tous nos partenaires de la distribution en France. Cet axe de développement de nouvelles mobilités constitue une opportunité de chiffre d’affaires complémentaire pour le groupe et Acer entend bien devenir l’un des acteurs leader de la mobilité urbaine de demain.

Acer ne s’arrête pas là, vous lancez également une nouvelle trottinette série 7 Predator. Quelles sont ses caractéristiques ?

C’est un modèle unique sur le marché qui s’inscrit dans notre volonté d’enrichir notre gamme. La série 7 Predator bénéficie d’un design noir unique en son genre, avec des tubes apparents métallisés, qui plaira à une cible privilégiée des 15-40 ans que nous visons tout particulièrement chez Acer avec ces produits. Cela comprend notre cible de gamers, qui apprécient ce style, et nous demandaient un modèle différenciant, mais aussi de nombreux autres utilisateurs à la recherche de de produit urbain, cool et moderne. C’est également une manière de valoriser notre image de marque auprès d’une cible plus large de consommateurs. Ces derniers auront déjà à l’esprit Acer s’ils souhaitent faire l’acquisition d’un nouveau PC. La trottinette Série 7 Predator arrivera également avant la fin de l’année sur le marché. En 2023, Acer accélère encore sur la mobilité urbaine.





Quelles sont les autres nouveautés Acer annoncées lors de votre conférence #next@acer?

Notre gamme écoresponsable Vero , continue de s’étoffer et de s’améliorer avec l’arrivée de nouveaux produits dont le nouvel ordinateur portable Aspire Vero 15. Cette démarche initiée depuis plusieurs années est en passe de faire de Vero une véritable marque écoresponsable, un label de qualité qui nous positionne comme un pionnier du secteur. Cette année, nous passons à 40% de plastique recyclé dans la composition de nos châssis (vs 30% auparavant). Il existe en effet des contraintes de qualité à respecter pour le consommateur. Après le gris et le bleu, la gamme Vero accueille un nouveau colori : le vert qui arrive sur le format 15,6 pouces. Disponible en 14 et 15,6 pouces, la gamme de PC portables Vero s’affine et intègre des processeurs Intel de 13e génération pour répondre aux attentes du consommateur en termes de performance. De nouveaux moniteurs et un vidéoprojecteur Laser haute performance vont aussi venir étoffer l’offre Vero en 2023.

Quelle sont les nouveautés sur le gaming ?

Le gaming constitue un élément majeur de notre ADN et demeure le cœur de notre laboratoire d’innovation, à l’image de notre PC Predator Helios 3D SpatialLabs Edition, qui permet de jouer en 3D sans lunettes. Avec cette 3e génération, nous apportons plus que jamais une nouvelle dimension aux joueurs, grâce au soutien des éditeurs qui nous suivent à l’image de Square Enix et de Microsoft qui ont pris la parole lors de notre conférence car ils croient en notre solution. Enfin, nous procédons notamment au « refresh » de nos gammes pour proposer les PC Gaming les plus performants avec les processeurs Intel de 13e génération et les cartes graphiques Nvidia RTX 40. Le nouveau Predator Triton 17 X constitue l’un des PC gaming ultrafin, les plus puissants du marché, nouvelle preuve de notre savoir-faire dans ce domaine.