MM304 – SEPTEMBRE 2023

DOSSIER : CAP SUR LES COFFRETS DE NOËL 2023

La valse des coffrets de Noël reprend de plus belle à la Rentrée. Les grandes franchises mèneront une nouvelle fois le bal, tout comme les séries TV et les programmes enfants/familles. Passage en revue des différentes stratégies des éditeurs et des principaux coffrets de fin d’année 2023.

INTERVIEW YAMAHA : LA MUSIQUE POUR ADN

Yamaha est un acteur essentiel dans les domaines du son. L’innovation et la qualité de ses produits sont reconnues mondialement. Gilles Foddé, Directeur de la division « Home Audio » de Yamaha Music France revient sur l’actualité du constructeur.

LES CHIFFRES CLÉS DU E-COMMERCE

La Fevad nous livre les chiffres clés du secteur du e-commerce. Après les années fastes de la pandémie, on assiste à un retour à la normale, mais le secteur poursuit néanmoins son essor. Analyse des évolutions en cours sur un secteur qui ne cesse de se réinventer.