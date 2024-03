MM310 – MARS 2024

DOSSIER : LES GROSSISTES PARÉS POUR LE FUTUR

Le métier de grossiste a beaucoup changé. Fort de leurs nouveaux outils de pointe et de stratégies revisités, ils abordent 2024 avec ambitions. Interviews des principaux acteurs du secteur.

DOSSIER : LES CHIFFRES MARCHÉS DE 2023

2023 a été une année contrastée entre retours de bâton post Covid, digitalisation et innovations. Bilan chiffré des principaux marchés (biens culturels, produits techniques…).

HONOR PASSE A LA VITESSE SUPÉRIEURE AVEC LE MAGIC6 PRO

Honor a dévoilé son nouveau flagship, le Magic6 Pro. Ce nouveau porte-drapeau se positionne sur le segment premium. Interview de Mylène Poncet, Directrice Marketing de Honor France

TRUST, 40 ANS ET TOUJOURS EN PLEINE CROISSANCE

Trust se porte bien avec une offre de meilleure qualité et renouvelée et une croissance dans un contexte compliqué. Mhand Ait Elasri et David Garnier, représentants de Trust en France, font le point.