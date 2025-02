ACER INNOVE AU CES 2025 AVEC SES NOUVEAUX PC SWIFT GO IA

A l’occasion du CES 2025, Acer a dévoilé sa toute nouvelle génération de PC IA, ultrafins et performants, ainsi que ses nouveaux PC Predator et Nitro, taillés pour le gaming, équipés des tous derniers composants à la pointe de la performance. Sur le marché de la mobilité, Acer accélère en 2025 en arrivant avec sa 3e génération de trottinettes électriques. Nicolas Saint Aubin, directeur de la division produits grand public d’Acer France, présent sur le salon du CES de Las Vegas, revient en détail sur ces grandes annonces.



Quelles étaient les grandes annonces d’Acer pendant le CES 2025 ?

Le CES de Las Vegas était l’occasion pour Acer de réaffirmer ses fortes ambitions sur le PC IA et vise à se positionner comme une marque de référence sur ce nouveau segment de marché. Nous avons annoncé les nouveaux Swift Go 16 AI et Swift Go 14 AI, des PC Copilot+ équipés des nouveaux processeurs Séries AMD Ryzen 300 AI qui seront les porte-drapeaux de la marque. En effet, Acer propose deux ultraportables particulièrement performants, capables d’exécuter des charges de travail exigeantes en termes d’IA, équipés de belles dalles Oled premium (résolution allant jusqu’à du 3K, taux de rafraîchissement de 120 Hz). Et grâce à l’intégration des capacités NPU des processeurs IA Ryzen 300 d’AMD, ces nouveaux PC proposent une autonomie record (jusqu’à 24 heures) jamais vue dans l’univers du PC. C’est une véritable révolution de fond du monde de l’informatique. De plus, le design des Swift Go 16 et 14 AI, très élégant avec des châssis ultrafins en aluminium proposent néanmoins de toute la connectique nécessaire. Ils ont aussi un positionnement très intéressant (à partir de 1 000 euros). En résumé, ce sont les prototypes du PC de demain. A noter que ces nouveaux PC viennent s’ajouter à nos autres solutions IA Chromebook Plus (univers Google). Un domaine dans lequel nous sommes leader avec des gammes très étoffées et que nous continuerons d’enrichir en 2025.

Avez-vous dévoilé d’autres PC IA lors de ce CES 2025 ?

Nous avons également présenté le nouveau PC portable Aspire 14 AI, équipé des processeurs Intel Core Ultra (série 2) pour l’IA, offrant une longue autonomie de la batterie (jusqu’à 22h), et surtout qui rendra l’IA encore plus accessible (sous les 1 000 euros). Ce nouvel ordinateur de seulement 1,4 kg propose aussi d’une dalle Oled en option. Cela repositionne la gamme Aspire au sein de notre offre de PC IA et la complète. Nous avons également présenté un très nouveau PC tout-en-un Aspire S AI (en 24 et 27 pouces), également équipé d’Intel Core Ultra (série 2) offrant un design différenciant et minimaliste, et bénéficiant des fonctions IA qui améliorent l’usage du PC au quotidien avec Copilot+. Pour améliorer encore le confort de l’utilisateur, il faut noter qu’Acer propose de nouvelles fonctionnalités IA, comme les détecteurs de présence, qui verrouillent automatiquement le PC dès qu’on s’éloigne de son écran. Cela facilite l’usage et renforce la sécurité de nos PC au quotidien. Sur le fond, l’IA apportent de nouvelles fonctions très concrètes qui parleront aux consommateurs à l’avenir.

Quelles sont les nouveautés sur la gamme écoresponsable Vero ?

Parmi nos annonces du CES, il y a le nouvel Aspire Vero 16, synonyme de durabilité et de performance grâce à l’IA. Ce nouveau châssis intègre plus de 70% de matériaux recyclés avec l’intégration de matériaux biosourcés comme des coquilles d’huitre. Cela nous permet de proposer un châssis affiné, plus robuste et lisse. Son logo en nacre gravé forme d’ailleurs un rappel élégant de ce matériaux. Ce PC écoresponsable, conçu pour être facilement réparable est aussi synonyme de performance grâce à son processeur Intel Core Ultra Serie 200H, une belle dalle 16 pouces, 32 Go de mémoire et du Wifi 7. Pour preuve, l’Aspire Vero 16 a reçu le prix du « CES 2025 Innovation Award », récompensant son approche écologique et durable dans sa conception . Enfin, au-delà de cette gamme iconique de notre démarche environnemental Vero, nous intégrons dans l’ensemble de nos produits toujours plus de plastiques recyclés post-consommation, des packagings en carton 100% recyclables. La démarche écoresponsable est menée globalement au sein du groupe avec des objectifs élevés de neutralité carbone à atteindre dans les prochaines années.

L’autre axe de développement du groupe Acer cible l’univers du gaming. Quelles étaient vos annonces lors de ce CES ?

Nous arrivons avec une gamme gaming 2025 très riche sous nos deux marques emblématique Predator et Nitro. Nos nouveaux Predator Helios 16 et 18 AI proposent aux gamers exigeants, le meilleur de la performance. Ils sont capables d’intégrer les nouvelles cartes graphiques de Nvidia RTX 5090, les plus puissantes à ce jour ainsi que les meilleurs composants (jusqu’à 6 To de stockage, 192 Go de mémoire, processeur Intel Core Ultra 9 275H, etc). Ces performances ultimes sont obtenues grâce à nos technologies de pointe dans le domaine du refroidissement. L’intégration de nos nouveaux ventilateurs Aeroblade 3D, toujours plus fins et performants, avec des pales de 0,05 mm, apportent un gain de 20% à l’extraction d’air. Le design premium de nos solutions gaming offrent toujours plus de customisations à nos utilisateurs. On retrouve à l’avant et à l’arrière des barres de Led RGB qui peuvent s’activer, ou non. Tout cela permet désormais d’utiliser son PC dans le cadre d’un usage gamer, ou professionnel, selon les besoins du moment.

Autre nouveauté très importante avec un PC gaming ultrafin, le Predator Helios Neo 16S, qui a une épaisseur de seulement 20 mm. Malgré la finesse de son châssis, il est équipé d’une carte graphique Nivdia RTX 5070 Ti, ne faisant ainsi aucun compromis sur les performances. En outre, proposé avec une dalle Oled 240 Hz, l’Helios Neo 16S constitue le combo parfait pour une expérience gaming vraiment qualitative. C’est un modèle prometteur pour 2025 (disponible en mai à partir de 2 399 euros). Parallèlement, nous étoffons également notre gamme Nitro V disponibles en 14, 15, 16 et 17 pouces répondant à tous les besoins des gamers sans exception. Grâce à cette offre, nous demeurons comme un des leaders du marché du gaming.

L’écosystème Acer du PC Gaming s’étoffe avec de nouvelles consoles PC. Quelle sont vos dernières annonces dans ce nouveau secteur ?

Après l’annonce de notre première console Nitro Blaze 7, en septembre dernier, nous avons dévoilé lors du CES 2025 nos nouvelles consoles Nitro Blaze 8 et 11. Équipées du très performant processeur AMD Ryzen 8840 series, avec un bel écran de 144 Hz, nos consoles proposent une expérience gaming haut de gamme pour jouer partout (16 Go de Ram et jusqu’à 2 To de stockage). La Nitro Blaze 11 (10,8 pouces) avec son grand écran a retenu l’attention de nombreux visiteurs (8,8 pouces pour la Nitro Blaze 8). C’est un nouveau concept qui offre une expérience unique sur le marché, grâce à ses manettes pliables, et avec son support intégré. Ces nouvelles consoles arriveront au cours du deuxième trimestre 2025 et élargiront notre offre sur ce segment.

Plus généralement sur ce CES, nous avons montré un écosystème gaming complet en jouant sur nos marques Predator et Nitro. Nous avons ainsi dévoilé un nouveau moniteur haut de gamme, capable de passer d’une résolution 4K (180 Hz) en Full HD (360 Hz), en appuyant sur un simple bouton, ou un autre écran de 32 pouces en résolution 5K, « quasi » unique sur le marché. Enfin, notre univers gaming s’enrichit aussi de nouvelles tours fixes et des accessoires tels que des routeurs en Wifi 7, des sacs à dos (Predator et Nitro) et de nouvelles cartes graphiques. Une nouvelle catégorie des composants que nous souhaitons développer grâce au savoir-faire de nos ingénieurs.

Depuis plusieurs années, Acer développe des trottinettes électriques dans l’univers de la mobilité. Comment Acer se différencie sur ce secteur ?

Nous en sommes à la troisième génération de trottinettes électriques. Notre offre s’installe durablement sur le marché et nos produits ne cessent de s’améliorer. Cette nouvelle génération apporte encore plus de confort et de performance. Nos gammes 2025 proposent par exemple des roues de 10 pouces, équipées pour certaines de pneus tubeless qui marient résistance et confort. De plus, nous intégrons une suspension avant (fourche) sur la plupart de nos modèles de 2025 (Gammes Acer Séries Select 4 et 5, Predator et Nitro). La sécurité est améliorée grâce à des clignotants relevés, au niveau des poignées, afin d’être encore plus visible des véhicules. Certains de nos modèles haut de gamme intègrent un système de récupération d’énergie lors du freinage (KERS), permettant de gagner en autonomie (jusqu’à 60 km). La puissance de nos modèles progresse également. La série 5 d’Acer dispose d’une puissance de 500 Watts, capable de gravir des pentes de 23 degrés. Toutes ces nouveautés améliorent notre offre et la rend très concurrentielle. Commercialement, nous valorisons pleinement nos marques gaming, Nitro et Predator, auprès de notre communauté de fans. Nos trottinettes pour « gamers » se différencient par leur esthétique unique, qui plait aux fans. L’identification et la force de notre marque Predator auprès de notre communauté est un atout important sur lequel nous capitalisons, en proposant, par exemple, des sacs aux couleurs des marques Predator et Nitro aux acheteurs de nos nouvelles trottinettes électriques.

Entretien réalisé par Yoan Langlais –