Arcadès, pleinement engagé en faveur du cinéma d’auteur

ALEXANDRA DESSORT, DIRECTRICE COMMERCIALE D’ARCADÈS

« Chez Arcadès, nous sommes profondément engagés en faveur du cinéma d’auteur et patrimonial que nous défendons avec conviction. Cet engagement se traduit par un accompagnement durable des éditeurs de cinéma indépendant, en particulier lors de moments clés comme le Festival de Cannes.

Être présents à Cannes nous permet de soutenir activement nos éditeurs, ressentir l’engouement autour des œuvres, détecter les talents émergents, anticiper les futures sorties vidéo et tisser des partenariats autour de la distribution. Ce rendez-vous constitue pour nous un moment stratégique pour repérer des films prometteurs, souvent appelés à nourrir l’actualité vidéo des mois suivants. Cannes joue ainsi un rôle prescripteur que nous intégrons dans notre stratégie.

Nous intervenons à chaque étape de la mise en valeur des œuvres issues du festival : conseil sur le calendrier de sortie, coordination des opérations commerciales, mise en avant en magasin, etc. Ce travail en profondeur nous permet de construire une programmation éditoriale exigeante et adaptée aux attentes du public.

Notre positionnement repose sur la conviction que le support physique demeure un vecteur essentiel de valorisation pour le cinéma d’auteur. Il offre un écrin durable, à travers des éditions enrichies de bonus éditoriaux, soignées dans leur qualité technique et leur packaging, que le numérique peine à égaler. Ce choix éditorial attire un public fidèle, exigeant et attaché à la qualité. Nous avons la chance d’accompagner des labels qui partagent cette exigence : ils proposent des éditions minutieusement pensées, dans le but de préserver, valoriser et transmettre les œuvres du cinéma d’auteur.

C’est ainsi qu’Arcadès contribue activement à faire rayonner un cinéma singulier, ambitieux et porteur de sens. »