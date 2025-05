MM322 – AVRIL 2025

DOSSIER TÉLÉTRAVAIL : UN MATÉRIEL QUI S’ADAPTE AUX NOUVEAUX BESOINS

Le marché entre dans une phase de renouvellement après un pic d’équipement pendant la pandémie. Les consommateurs recherchent désormais des produits plus ergonomiques, plus puissants et plus connectés.

JEU VIDÉO EN FRANCE : UNE ANNÉE DE TRANSITION AVANT UN REBOND

Après une année 2023 exceptionnelle, 2024 marque une correction du marché. Le chiffre d’affaires du secteur en France atteint 5,7 milliards d’euros (-5,8%), tout en restant la deuxième meilleure performance de l’histoire.

LA MUSIQUE ENREGISTRÉE FRANCHIT LA BARRE DU MILLIARD D’EUROS EN FRANCE

Tous les voyants sont au vert pour l’industrie musicale française qui a redépassé le milliard d’euros en 2024. Un cap symbolique franchi grâce au streaming qui poursuit sa progression et à la résilience remarquable des supports physiques.