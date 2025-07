ACER A POUR OBJECTIF D’ÊTRE LE LEADER DU PC IA

Entretien avec Cédric Monnier d’Acer France.

Nouveau Directeur des Ventes B2C & Retail d’Acer France depuis janvier dernier, pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel ?

Après avoir débuté en tant que commercial terrain alternant chez Seiko Epson en 1998 visitant les enseignes de la grande distribution, j’ai évolué vers des fonctions de Key Account Manager Retail dans le Hardware et les Consommables jusqu’en 2007. J’y ai notamment appris à piloter l’activité grossiste, en lien avec l’ensemble des retailers français. Après une expérience de Directeur des Ventes chez Michelin au Brésil, j’ai rejoint Intel en France en 2011 en tant que Retail Sales Account Manager a pour gérer pendant 10 ans l’ensemble de l’écosystème grand public français : retailers et constructeurs (OEM). J’ai ensuite menée une mission unique chez Intel en tant que Business Development Manager consistant à livrer des projets technologiques à base de plateforme Intel pour les Jeux Olympique de Paris 2024. Un projet passionnant pour lequel nous avons développé des projets d’infrastructures technologiques autour des produits Intel, en créant par exemple, un réseau privé 5G avec nos partenaires ou encore un système de collecte de data en lien avec la sécurité et le transport . C’était une mission passionnante, durant laquelle nous avons eu la chance de profiter de la réussite des JO de Paris de 2024 et des compétitions une fois la livraison des projets effectués auprès du comité Paris 2024 et du CIO. Le PDG d’Acer France, Angelo D’Ambrosio, m’a ensuite contacté pour me proposer le poste de Directeur des ventes Grand Public en France. En arrivant chez Acer, j’ai découvert un groupe à la pointe de la technologie grâce aux nombreux brevets développés par les ingénieurs d’Acer, fruit de forts investissements en R&D. Acer possède de très nombreux atouts pour se développer sur tous les segments de marché, et notamment sur le segment premium, avec des produits très performants qui n’ont rien à envier à la concurrence, et que j’entends faire grandir dans les prochaines années.

Comment se porte le marché IT grand-public en France?

Ce début d’année s’avère un peu en dessous des attentes, contrairement à ce qu’on observe chez nos voisins européens. Les Français demeurent plus attentistes. Cependant, je suis très confiant concernant la deuxième partie de l’année pour deux raisons. La première est la fin du support Windows 10 qui va dynamiser le marché. La 2e raison est l’arrivée des PC dotés d’IA, qui marque un tournant et qui devrait insuffler une nouvelle dynamique et déclencher le renouvellement de l’achat PC. Le marché est au début d’un nouveau cycle, après les pics des années Covid de 2020. Tout cela va générer beaucoup de trafic en magasin et sur les sites internet de nos différents clients. Nous préparons activement notre présence terrain afin de présenter toutes les meilleures offres d’Acer. Si l’achat d’un PC demeure un achat réfléchi, nous devons convaincre les consommateurs avec un discours clair sur les cas d’usage et en leur proposant les meilleures solutions du marché.

Plus généralement, les PC IA ouvrent en effet une nouvelle ère. Ils apportent de nouvelles solutions très pratiques qui vont faciliter l’usage du PC au quotidien et une amélioration de ses performances (meilleure autonomie, gestion de l’image et du son dans des visio-conférences dans des conditions extérieures difficiles (solution contre le reflet du soleil, gestion des bruits de fond). Désormais, tout l’enjeu pour les marques et les retailers est d’expliquer ce message aux consommateurs d’une façon claire et simple. Cela passera aussi de notre part par de la communication à grande échelle (publicité TV, SVOD, campagne d’affichage) ) et par des démonstrations en magasin, avec des cas d’usages parlant pour le grand public. Nous travaillons activement à la formation des équipes terrain qui sont un relais essentiel pour faire découvrir tous les avantages de ces nouveaux PC IA. Côté offre, Acer se positionne comme un précurseur sur ce marché en proposant pour la première fois un PC Aspire 14 AI Copilot+, équipé d’un processeur Ultra Core Série 2 et d’un écran OLED, commercialisé à 799 euros (vendu en exclusivité chez Fnac Darty). Cela vient renforcer l’offre premium de PC IA Acer déjà disponible sur le marché. Un Aspire 16 AI, sera commercialisé à 999 euros chez Boulanger sur une autre configuration. Pour faire de ces machines des best-sellers du marché, la rentrée scolaire sera un moment de fort trafic sur lequel nous allons fortement investir pour sortir du lot. Et tout cela vient en complément de nos PC Swift IA ultrafin et très performants qui occupent le segment premium. Notre objectif est d’être n°1 en 2025 sur le PC IA. Le groupe possède tous les atouts pour y parvenir.

Acer vient d’annoncer des nouveautés au Computex, quelles sont les solutions qui se démarquent et notamment sur le gaming ?

Le nouveau Predator Triton 14 AI a reçu un excellent accueil lors du dernier Computex. Ce PC incarne la nouvelle génération de PC hybride destiné aux créateurs / gamer. Ce PC très puissant, de 1,6 kg et de 17,3mm, est en effet capable d’intégrer une carte graphique ultra-performante, la RTX 5070 de Nividia ainsi qu’un processeur Intel Core Ultra 9, grâce à un système de refroidissement unique conçu en graphène par nos ingénieurs. Ce nouveau composant garantit des performances inédites sur la durée. Il intègre aussi un écran Oled tactile 3K, certifié Calman. Le Triton 14 est le produit idéal pour s’imposer sur le segment premium. On retrouve également le PC IA Swift Edge 14 AI qui est le premier PC du marché à bénéficier d’un écran Oled 3K doté d’un revêtement Gorilla Glass Matte Pro. C’est un produit unique de seulement 990 grammes, idéal pour une utilisation à l’extérieur ou en environnement à forte luminosité sans aucun reflet gênant. Ce type de produit et d’innovation unique doivent amener les retailers et les consommateurs à changer de regard sur la marque Acer et à renforcer son image premium. C’est l’une de mes principales missions !

Acer ne cesse de diversifier son activité, quelles sont-elles les autres nouveautés annoncées au Computex ?

Acer élargit son activité aux objets connectés avec les nouveaux écouteurs Acer AI Transbuds, capables de traduire en temps réel une conversation, ou encore la bague connectée, Acer FreeSense, qui assure un suivi biométrique complet de la santé de l’utilisateur. Acer se déploie sur de nouveaux domaines en capitalisant sur les technologies développées par ses ingénieurs. Le groupe, très présent sur la mobilité urbaine, avec par exemple, la trottinette Predator ES Thunder, au look gamer qui tranche avec l’existant. En Asie, cette diversification (activité hors PC) a déjà pris de l’importance puisque cela représente déjà 27% du chiffre d’affaires sur la Zone Asie-Pacifique. Notre objectif est de développer ces nouvelles familles de produit en Europe et notamment en France.

Acer est un groupe très engagé dans le développement durable. Pouvez-vous nous résumé la démarche du groupe dans ce domaine?

Acer a effectivement développé un vaste programme de réduction de ses émissions de CO2, baptisé Earthion, pour relever les défis environnementaux. Ce plan recouvre l’ensemble de nos activités industrielles et logistiques, ainsi que les cycles complets de vie de nos produits. Tous nos fournisseurs s’engagent dans cette même démarche environnementale. L’objectif du groupe est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Acer s’engage à utiliser 100% d’énergie renouvelable d’ici 2035 dans le cadre du plan RE100. Nous avons également un engagement de réduction de 45% de la consommation de nos produits en 2025 (vs 2016), un objectif déjà atteint. Plus concrètement, cette démarche se retrouve dans la gamme écoresponsable baptisée Vero, dont le dernier PC portable, l’Aspire Vero 16, intègre 60% de plastique recyclé (PCR) et un revêtement en coquille d’huitre unique. Plus généralement, tous nos PC bénéficient aussi d’un maximum de matériaux recyclés et recyclables et cela contribue à faire d’Acer, un précurseur dans le domaine de la responsabilité environnementale. En France, Acer s’appuie sur son centre de réparation unique Enfinitec basé à Angers qui assure l’ensemble du SAV des produits Acer (et d’autres marques) localement.