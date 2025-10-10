MM325 – AOÛT 2025

DOSSIER : 20E ENQUÊTE EXCLUSIVE DE LA VIDÉO

Comme chaque année, MultiMédia à la Une vous propose une synthèse complète des notes sur les prestations commerciales, éditoriales et opérationnelles des éditeurs-distributeurs de la vidéo.

INTERVIEW : L’ÉDITION VIDÉO PHYSIQUE : UN MARCHÉ TRÈS RÉSILIENT

Si le marché de la vidéo physique souffre depuis plusieurs années, il fait preuve une résilience remarquable. Entretien avec Dominique Masseran, Directeur Général d’ESCD, qui nous livre son analyse du marché.

INTERVIEW : MAD DISTRIBUTION ÉTOFFE SON CATALOGUE DE DISTRIBUÉS

Mad Distribution a passé un nouveau cap, signant de nombreux accords de distribution avec des éditeurs et labels indépendants. Interview de Mounia Faure, Stéphane Nouet et Alexandre Darmon de Mad Distribution.

INTERVIEW : STARTER, LE SPÉCIALISTE DE LA CULTURE

Le groupement Starter regroupe plus d’une trentaine d’adhérents, de grandes libraires de centre villes ainsi que 130 disquaires affiliés. Christian Rogerg, Directeur Commercial de Starter fait le point.