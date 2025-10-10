MM326 – SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : LES COFFRETS DE NOËL REVIENNENT EN FORCE À L’AUTOMNE

La campagne des coffrets de Noël reste un levier incontournable et essentiel du marché de la vidéo. Ils occuperont cette année encore une place de choix dans l’offre des éditeurs. Passage en revue.

DOSSIER PRODUITS GAMING : LA LICENCE, UN ATOUT DE PLUS EN PLUS FORT

Jeux vidéo et accessoires gaming raffolent des licences. Présentation des offres de fin d’année dans le domaine.

EA SPORTS FC ET NBA 2K, DES PUISSANCES DURABLES

Les 2 locomotives du segment Jeu de Sport (EA Sports FC et NBA 2K) façonnent un écosystème hybride qui fonctionnent très bien tant en physique qu’en digital. Présentation des enjeux du secteur.

INTERVIEW : TCL ÉTOFFE SON ÉCOSYSTÈME MOBILE

TCL innove sur la mobilité avec sa technologie Nxtpaper. TCL tire profit de ce savoir-faire sur les smartphones et tablettes, tout en pariant sur la Kids Watch. Interview de Mikaël Réveillon et Romain Magnard de TCL Communication.

LE MARCHÉ MONDIAL DU JOUET DOPÉ PAR LES ADULTES ET LES LICENCES

Circana dresse un constat inédit : au 1er semestre 2025, l’ensemble des 12 marchés majeurs du jouet a progressé simultanément. La dynamique provient autant de l’attrait croissant des adolescents et adultes que du poids décisif des licences et produits de collection.