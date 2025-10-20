MM327 – OCTOBRE 2025

DOSSIER IFA 2025 : UNE ENTRÉE DANS L’ÈRE DES TV RGB

Cette 101e édition du salon de l’IFA a été marquée par l’annonce de l’arrivée des premières TV Mini-Led RGB sur le marché. Présentation des annonces chez Acer, Samsung, Sharp, TCL, Thomson et XGIMI.

DOSSIER : LA CYBERSÉCURITÉ CONTINUE S RÉVOLUTION

Entre protection globale de la vie numérique, explosion de l’IA et parcours client repensé, la cybersécurité s’adapte aux nouvelles pratiques et technologies.

INTERVIEW : LDLC S’IMPLANTE AU COEUR DE PARIS

Laurent de la Clergerie, fondateur et Président de LDLC, revient pour MultiMédia à la Une sur les raisons de l’ouverture de son magasin de 1000 m2 en plein coeur de Paris, place de la Madeleine, suivi d’une visite en magasin en photos.

FOCUS MARCHÉ : LE JOUET FRANCHIT UN CAP GRÂCE AUX LICENCES ET AUX KIDULTES

La progression du jouet en 2025 s’appuie sur un triptyque porteur : popularité des cartes TCG, puissance des licences et élargissement de la cible adulte. La France confirme sa place stratégique. Analyse.