MM328 – NOVEMBRE 2025

DOSSIER MATÉRIEL GAMER & PGW 2025, SYMBOLE DU JEU VIDÉO QUI SE RENOUVELLE

La PGW fait peau neuve en dopant ses dimensions Pop Culture et esport. Le symbole d’une industrie française du jeu vidéo en plein renouvellement. Retrouvez notre grand dossier qui met en avant toutes ses dimensions.

TRUST A CONFIANCE EN SON AVENIR

Récoltant les fruits d’une stratégie exigeante, Trust s’impose aujourd’hui comme l’une des « success stories » de la high-tech européenne. Dorothée de Backer détaille la vision et les ambitions du groupe.

LA FNAC VOIT TOUJOURS PLUS GRAND À LA PGW

Pour la PGW 2025, la Fnac voit toujours plus grand. En plus de la boutique Fnac de la PGW, l’enseigne s’appuiera sur une programmation unique sur sa grande scène. Charlotte Massicault nous dresse un tableau complet de l’événement.

BOULANGER INAUGURE SON NOUVEL ESPACE GAMING

Boulanger a revu son offre gaming en magasin pour créer un nouvel espace unique dédié à tout l’écosystème : PC et consoles réunis. Parallèlement, l’enseigne parie plus que jamais sur sa marque propre SkillKorp. Interview de Romain Keirle.