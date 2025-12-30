AOC mise sur les hautes fréquences

Spécialiste reconnu des moniteurs à hautes et très hautes fréquences, AOC enregistre une croissance spectaculaire sur ce segment stratégique. Pierre Léonard, Directeur France d’AOC, détaille les orientations du groupe et les leviers de cette dynamique.

Quel positionnement AOC adopte-t-il sur le segment des très hautes fréquences ?

Dans l’univers du gaming compétitif, la fréquence de rafraîchissement constitue le critère déterminant. Les joueurs recherchent avant tout la réactivité de l’écran plutôt que sa taille. Toutes les grandes équipes d’esport évoluent d’ailleurs désormais sur des moniteurs atteignant 280 Hz ou davantage.

Nos ingénieurs concentrent leurs efforts sur ce champ technologique essentiel. AOC occupe depuis longtemps une position de pionnier dans les hautes fréquences. Cette avance technologique renforce la différenciation de notre offre et consolide notre image d’acteur innovant.

Nous déployons évidemment d’importants moyens commerciaux et marketing autour de ces produits à forte valeur ajoutée, qui incarnent l’excellence de notre savoir-faire. Dans cette course permanente aux hertz, AOC entend conserver une longueur d’avance : chaque année, le standard progresse et nous accompagnons cette évolution.

Comment se comporte AOC sur ce segment en 2025 ?

Le cœur de notre gamme se situe entre 180 et 280 Hz, véritable fer de lance de notre stratégie. Nos ventes en volume sur le marché français, de moniteurs à très haute fréquence ont bondi de 500% sur les neuf premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024. Cette croissance illustre notre dynamisme dans ce segment clé de l’écosystème gaming. Deux de nos références me semble particulièrement exemplaires de notre savoir-faire, les 27G2Z3 et C27G4ZXE, symboles de performance et de fiabilité.

Comment évolue votre gamme de moniteurs à très haute fréquence ?

Notre montée en puissance s’accélère. En 2024, les modèles à 280 Hz et plus représentaient 3 % de notre catalogue ; en 2025, ils atteignent déjà 21 %.

Nous proposons aujourd’hui seize références à 280 Hz et plus, la gamme la plus vaste du marché. Cette proportion continuera de croître en 2026 avec un renforcement de l’offre comprise entre 240 et 300 Hz, véritable cœur de notre stratégie produit.

AOC développe également plusieurs références d’exception : deux modèles à 600 Hz, trois à 500 Hz et 6 entre 300 et 390 Hz. Les écrans en dessous de 160 Hz disparaîtront très vite de notre catalogue gaming.

Peut-on concilier hautes fréquences et grandes tailles d’écran ?

L’équation reste complexe, car les très hautes fréquences imposent des contraintes techniques importantes. Aujourd’hui, le format 27 pouces constitue un équilibre optimal entre taille, performance et coût pour les joueurs exigeants.

Ce format offre une excellente lisibilité en QHD et en 16/9, tout en conservant une réactivité maximale. Les diagonales de 24 et 32 pouces se montrent moins homogènes pour le jeu compétitif. En revanche, le 34 pouces représente une piste prometteuse : AOC commercialise déjà des modèles 240 Hz sur ce format et prépare l’arrivée de versions 280 Hz.