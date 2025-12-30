Iiyama fait peau neuve sur le gaming

Avec l’arrivée de nouveaux moniteurs à hautes performances et l’intégration prochaine de l’OLED en 2026, Iiyama dope son offre gaming. Frédéric Serafin, Directeur général, et Franck Lopez, Senior Account Manager Retail & Ecom chez Iiyama France, détaillent les ambitions de cette montée en gamme.

Où en êtes-vous dans votre stratégie gaming ?

Frédéric Serafin : Cette fin d’année nous permet de profondément renouveler nos gammes. L’intégration des dernières technologies – hautes fréquences, nouvelles dalles, latences minimales – positionne nos produits à la fois comme des spécialistes du rapport qualité / fiabilité / prix mais aussi parmi les référents technologiques. L’objectif consiste à dynamiser notre catalogue tout en renforçant notre compétitivité auprès des distributeurs et des joueurs exigeants.

Comment cette stratégie se concrétise-t-elle ?

Franck Lopez : Nous avons refondu l’ensemble de nos clans gaming, du joueur occasionnel jusqu’au segment e-Sport. Beaucoup de nos nouveaux modèles intègrent désormais la technologie Nvidia « G-Sync », afin de garantir une compatibilité optimale avec toutes les cartes graphiques et de répondre aussi bien aux attentes des joueurs occasionnels qu’à celles des compétiteurs les plus exigeants, et d’accompagner chaque gamer dans sa quête de performance ! Nos moniteurs du clan « Black Hawk », destinés aux joueurs hybrides – usage bureautique et gaming –, franchissent un cap technologique : taux de rafraîchissement porté à 144 Hz minimum, pour un prix d’entrée de 99 euros. Des modèles comme le GB2741QSU-B1 (27 pouces, QHD, 144 Hz, 1 ms, USB-C, compatibilité Nvidia « G-Sync », « FreeSync » et « Adaptive Sync ») dynamisent totalement cette entrée de gamme.

Le Clan Red Eagle, résolument orientée pro gaming, apportera pour 2026 son lot de surprises technologiques et adopte désormais des fréquences allant jusqu’à 240 Hz, en formats 24, 27 et 34 pouces, incurvés, avec une fluidité de très haut niveau. Le modèle GB2771QSU-B1 (QHD, 200 Hz, 0,5 ms, USB-C) illustre parfaitement cette montée en puissance. Quant à la gamme vedette, la série 70, elle évolue en série 71, dotée notamment d’une dalle Fast IPS et d’un minimum de 200Hz – 240 Hz.

Enfin, Le Clan Gold Phoenix, destinée aux joueurs ultra-compétitifs, franchit un nouveau seuil avec des fréquences de 280, 320, voire dans le futur 360 Hz. Ces modèles, proposés en 25 et 27 pouces, intègrent les technologies Nvidia G-Sync, HDR et Adaptive Sync, garantissant une expérience immersive sans latence. Cette montée en gamme traduit notre volonté de couvrir l’intégralité du spectre gamer.

Quelle stratégie déployez-vous autour de l’OLED

F. S. : L’OLED représente une technologie que nous suivons depuis longtemps. Nous avions jusqu’ici privilégié la prudence, les premières générations ne répondant pas à nos standards de fiabilité et de rapport performance-prix. L’amélioration des procédés industriels et la réduction des coûts nous permettent désormais de lancer un premier modèle OLED 27 pouces au premier trimestre 2026, suivi d’une version 32 pouces quelques mois plus tard. Ces références inaugureront une nouvelle gamme G-Master, dotée d’un nom et d’un univers graphique inédits, conçue pour séduire le cœur du marché gaming premium.

Quel impact ces nouveautés auront-elles sur votre activité gaming ?

F.L. : Ce renouvellement complet agit comme un catalyseur en nous permettant d’enrichir le discours en point de vente, de dynamiser la rotation produit et de renforcer la visibilité de la marque. Une gamme jeune et innovante stimule à la fois la distribution et la demande finale. Cette offensive soutiendra notre leadership sur le marché français, acquis grâce à un triptyque qualité, fiabilité et accessibilité. Iiyama dispose aujourd’hui de l’un des portefeuilles les plus larges du secteur, capable de couvrir l’ensemble des usages, du jeu intensif au « TV replacement ». Nos moniteurs embarquent par ailleurs toutes les connectiques recherchées par les consommateurs modernes — HDMI 2.1, DisplayPort, KVM, USB-C — pour concilier performance ludique et polyvalence professionnelle.