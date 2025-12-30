Innelec fait de son nouveau site internet un hub dédié aux professionnels

Innelec repense en profondeur son portail B2B afin d’en faire un véritable centre névralgique du pilotage commercial pour ses partenaires distributeurs. Menji Kebbati, directeur e-commerce et digital, dévoile les ambitions et la valeur ajoutée de cette transformation.

Dans quelle optique développez-vous cette nouvelle version du site ?

Innelec.com évolue en plateforme stratégique : non plus un simple site transactionnel B2B, mais un hub de gestion d’activité pour nos clients professionnels. Nous souhaitons fluidifier leur travail, maximiser leur efficacité et révéler toute l’étendue de notre catalogue. Notre mission consiste à soutenir leur croissance, qu’ils représentent des indépendants, des chaînes spécialisées ou des enseignes omnicanales.

Cette nouvelle architecture stimulera naturellement nos volumes ainsi que la conquête de canaux supplémentaires. Notre force repose surtout sur notre proximité terrain et notre expertise historique du retail spécialisé. Nos équipes commerciales, à la fois sédentaires et itinérantes, renforcent en permanence ce lien, soutenues par un service digital disponible en continu, pour piloter leur activité ou proposer de nouveaux produits aux clients finaux, grâce à notre site.

Quelles plus-values par rapport à l’ancienne version du site ?

Ce projet s’inscrit dans le cœur de notre stratégie d’entreprise, piloté par le pôle E-commerce & Digital, et nourri par le travail collectif de toutes nos équipes. Nous avons co-construit la plateforme avec un panel représentatif de clients, anciens, récents, voire non encore adressés, afin d’obtenir un outil robuste, intuitif et aligné sur les attentes du marché.

La nouvelle version, repensée de A à Z, délivre une navigation optimisée, un moteur de recherche plus intelligent, un parcours de commande simplifié, des fiches produits enrichies, une interface plus rapide et ergonomique, propulsé par un nouveau CMS… Innelec.com se positionne désormais comme plateforme de référence pour les professionnels du jeu vidéo, du multimédia et de la Pop Culture.

Nous adoptons une logique d’amélioration continue : mises à jour fréquentes, intégration continue de fonctionnalités, maintien d’un niveau d’exigence aligné sur les plus hauts standards du e-commerce B2B et B2C. Par ailleurs, le site renforcera notre rôle pédagogique auprès de nos de clients de décryptage des tendances et des comportements consommateurs, compléments de nos newsletters spécialisées TCG et contenus Pop Culture.

Quels secteurs mettez-vous en avant dans cette nouvelle version ?

Notre positionnement transversal constitue un différenciateur majeur. Plus de 6 000 références actives — un niveau rare en France — couvrent des univers variés. Cette richesse méritait une mise en lumière renforcée, tant pour nos clients historiques que pour de nouveaux clients et circuits (hobbystore, presse, enseignes lifestyle…).

Nous consolidons nos fondamentaux : jeu vidéo, high-tech et accessoires. En parallèle, la plateforme sur-indexe deux leviers de développement majeurs : Pop Culture et cartes TCG. Chaque univers bénéficie désormais de filtres plus précis, de contenus enrichis, de la valorisation accrue des nouveautés, des licences fortes, des précommandes et des tendances émergentes.

Quand la mise en service interviendra-t-elle ?

Le lancement débutera dès le tout début janvier, avec une transition progressive afin de garantir une montée en puissance maîtrisée et un accompagnement optimal des utilisateurs.