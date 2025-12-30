Konix, 4 piliers pour 2025

Marque forte de l’accessoire gaming, Konix structure son développement pour 2025 autour de quatre axes porteurs : montée en gamme, diversification vers les produits dérivés avec en particulier une percée sur le segment TCG, offensive anticipée sur la Switch 2 et rationalisation de l’offre. Renaud Brach, directeur commercial et marketing de Konix, nous précise les contours.

Quelles sont les ambitions de Konix pour 2025 ?

L’année 2024 a cristallisé un certain attentisme dans l’écosystème vidéoludique. Malgré ce contexte, Konix a maintenu une dynamique intéressante, en capitalisant sur la solidité de son offre et l’agilité de sa distribution. L’horizon 2025 s’annonce plus propice, porté par la sortie de la Switch 2 et une actualité éditoriale dense.

Quatre leviers majeurs concentreront les efforts de l’entreprise : le lancement de la Switch 2, montée en puissance des produits dérivés avec en particulier une entrée structurée sur le marché des cartes à collectionner (TCG)le développement d’une gamme premium et rationalisation de l’offre. Cette stratégie adossée à notre portefeuille traditionnel, nous permet de viser une croissance du chiffre d’affaires.

Vous voulez frapper un grand coup sur les cartes TCG. Quelle est concrètement votre stratégie dans le domaine ?

Le segment TCG illustre parfaitement le savoir-faire du groupe Innelec. L’entreprise y investit en s’appuyant sur un marché dynamique, où le groupe distribue des marques historiques comme Magic: The Catering ou Yu-Gi-Oh!, qui suscitent un fort engouement. Konix accompagne cette tendance en développant offre d’accessoires complémentaires : sleeves standards, perfectum sleeves, hard sleeves, classeurs, feuilles de classeur, binders…

La première vague – cinq concepts – préfigure une montée en puissance rapide : une quinzaine de références verront ainsi le jour d’ici la fin de l’année. Conçus en interne et produits à notre marque dans une usine partenaire reconnue pour son excellence industrielle, ces accessoires reflètent un positionnement qualitatif assumé. Pas d’entrée en gamme par le bas : l’objectif consiste à offrir des produits solides, bien approvisionnés, à prix juste et sans licence à court terme.

Pourquoi vous attaquer à ce segment ?

L’engouement pour les TCG ne faiblit pas. Leur succès repose sur une mécanique de renouvellement rapide, générant une forte rotation en linéaire. Ce phénomène ouvre un espace stratégique pour les accessoires, à condition de proposer une offre disponible, compétitive et qualitative. Pour Konix, l’intérêt se situe aussi dans la récurrence des ventes. Ces produits à usage régulier permettent d’installer un flux de chiffre d’affaires stable, dans une logique presque « consommable ». La distribution spécialisée l’a bien compris. Des enseignes majeures comme Cultura ou Micromania-Zing soutiennent déjà activement notre gamme.

La Switch 2 est-elle un enjeu stratégique pour Konix ?

La sortie de la Switch 2 s’apparente à un moment de bascule. Konix l’anticipe comme un catalyseur de croissance. Dès le lancement, quinze références seront disponibles (housses, protections d’écran, stations de charge …), conçues autour d’une logique d’usage et sur certaines références décorées de licences fortes telles Naruto, Hello Kitty et One Piece. A moyen terme, nous élargirons notre offre avec d’autres accessoires indispensables, de nouvelles licences et des concepts plus technologiques.

Parallèlement, la première génération de Switch, et sa base installée de plus de 8 millions d’exemplaires en France, continuera de générer des ventes importantes. Konix pérennise sa présence sur ce parc avec des produits à prix resserré, pensés pour prolonger la durée de vie des équipements. Les points de vente bénéficieront ainsi d’un flux continu de nouveautés sur les deux générations de consoles.

Pourquoi vouloir faire monter en gamme votre offre ?

L’ADN de Konix repose historiquement sur un excellent rapport qualité/prix. Aujourd’hui, la marque franchit un cap. Pour renforcer sa notoriété et élargir sa base clients, elle investit dans le développement de gammes premium. L’objectif : adresser un public plus exigeant et consolider son image dans un marché arrivé à maturité.

Quelles typologies de produits seront concernées ?

Cette montée en gamme s’incarne dans plusieurs segments stratégiques. Les casques ultralégers Pulsar, les écrans StormFury et les fauteuils gaming sous licence en constituent les vitrines les plus visibles. L’offre mobilier s’étoffe avec des bureaux et sièges premium, dotés de finitions soignées, de matériaux nobles et de packagings valorisants, notamment sous licence Naruto. Le mobilier premium constitue d’ailleurs un relais de croissance auquel nous croyons et nous allons mettre l’accent sur des sièges d’excellente facture qui compléteront notre offre traditionnelle. Autre initiative structurante : l’introduction d’écrans de télévision sous la marque Konix. Ce complément vient enrichir l’offre de moniteurs gaming et capitaliser sur une expertise technique désormais bien installée. Tout cela accompagne un « rafraichissement » global de nos bestsellers dans la plupart de nos catégories.

Vous évoquiez précédemment une volonté de rationalisation de votre offre produits. Dans quelle optique ?

La richesse de notre catalogue – plus de 400 références – reflète une politique d’innovation soutenue. Toutefois, pour améliorer la lisibilité en point de vente et maximiser la rentabilité par mètre linéaire, une rationalisation s’impose. Konix engage donc une sélection plus rigoureuse : recentrage sur les best-sellers, valorisation des produits porteurs des licences les plus impactantes et des nouveautés stratégiques, meilleure animation des têtes de gondole. Cette clarification favorisera une meilleure identification des segments phares par les enseignes partenaires comme par les consommateurs finaux. L’enjeu consiste à continuer d’innover, tout en structurant l’offre autour des axes à plus fort potentiel.