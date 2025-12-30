U&I, créateur de sur-mesure

L’effritement du produit physique n’a rien d’inéluctable. Pour redonner du souffle à ce marché, U&I Entertainment défend une conviction forte : concevoir des éditions sur-mesure, à forte valeur perçue. Sébastien Iacuzzo, Territory Manager, détaille cette stratégie de différenciation.

Comment concevez-vous les éditions des jeux que vous mettez en avant ?

Nous concevons pour chaque titre un concept physique sur-mesure afin de magnifier le travail éditorial des studios et des éditeurs. Leur créativité et leur investissement méritent des supports qui prolongent la vie du jeu bien au-delà du lancement. Enrichir un produit par des éléments additionnels — contenus exclusifs, objets dérivés, packaging premium — procure une réelle valeur ajoutée au consommateur, qui se sent reconnu.

L’objectif consiste à rompre avec la logique traditionnelle : un produit ancien ou issu du digital ne doit plus rimer avec prix sacrifié. Offrir davantage, tant en contenu qu’en présentation, crée un cercle vertueux : le joueur bénéficie d’une expérience supérieure, tandis que le point de vente valorise un article plus désirable, notamment pour l’achat cadeau.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ?

Disney Dreamlight Valley illustre parfaitement cette approche. Ce titre, lancé il y a trois ans, maintient un prix stable à 49 euros tout en continuant à performer. Le jeu figure dans le Top 3 de nos ventes de fonds de catalogue, preuve que la valeur perçue prime sur la décote. L’édition Disney Dreamlight Valley Cosy Edition sur Switch comprend le jeu de base en « code in a box », des bonus physiques exclusifs (affiches, autocollants…), ainsi que des contenus numériques additionnels : DLC, skins et monnaie interne pour l’équivalent d’environ 50 euros. Le consommateur a la nette impression d’obtenir un produit complet et valorisant, qu’il achète pour lui-même ou pour offrir.

Autres exemples : pour Minecraft, dans notre édition physique sur PS5, nous intégrons de la monnaie virtuelle (qui permet dès l’installation d’améliorer l’expérience du joueur) alors que pour Fortnite, nous sortons également des éditions physiques enrichies incluant des contenus digitaux (armes exclusives, cosmétiques…). Cette démarche exigeante guide tout notre portefeuille. Qu’il s’agisse de titres phares, de bestsellers comme Hello Kitty sur lequel nous sortons une « gift box » pour Noel, ou de pépites, chacune bénéficie d’un soin identique dans la conception du produit final.

Quels résultats tirez-vous de cette stratégie ?

Cela nous permet d’avoir un cycle de vente stable sur nos titres. Nous observons ainsi sur Disney Dreamlight Valley des ventes en progression avec a priori 15 000 unités écoulées en 2025. Pour Fortnite, les précommandes n’ont jamais été aussi importantes avec plus de 30 000 unités physiques. Cette stratégie entretient la fidélité des communautés et prolonge la visibilité des licences au-delà de leur modèle digital. Ces éditions sur-mesure favorisent également la captation de nouveaux publics, notamment lors d’actualités liées à la licence : une mise à jour Fortnite ou la diffusion du film Minecraft entraînent instantanément un rebond des ventes sur les éditions physiques.

En cultivant cette approche qualitative, U&I Entertainment prouve qu’un produit physique bien pensé conserve toute sa pertinence économique : il renforce la relation entre joueur, éditeur et distributeur, et joue son rôle de vecteur d’émotion et de désir.