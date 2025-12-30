Philips voit la vie en ultra haute définition

L’Ultra Haute Définition s’impose avec vigueur sur le marché des moniteurs. Porté par une sophistication des usages, le segment monte en gamme. Pierre Leonard, Directeur France de Philips Monitors, décrypte les ressorts de cette dynamique.

Comment Philips aborde-t-il l’essor de l’UHD ?

Philips cultive aujourd’hui l’offre la plus vaste du marché sur l’Ultra Haute Définition. Un quart de notre catalogue dépasse le QHD, avec une concentration forte sur les grandes diagonales. Nous comptons désormais 12 références en 34 pouces et plus (contre 6 il y a trois ans) soit environ 17% de notre gamme. Le marché confirme cette trajectoire : l’UWQHD et l’UHD progresse avec une forte rapidité sur les formats larges. Nous poursuivrons en conséquence en 2026 nos investissements sur ce créneau afin de consolider notre leadership et d’accompagner la maturation des usages.

Pourquoi avoir une couverture si étendue du segment ?

Cette profondeur d’assortiment garantit une réponse fine à la diversité des attentes. Elle nous permet également de préserver la valeur du produit : l’UHD — au même titre que les fréquences très élevées — crée un différenciant technologique majeur, loin de la spirale promotionnelle qui anime certains acteurs.

L’écran UHD constitue un outil exigeant : loin de se limiter au loisir, il optimise productivité, précision graphique et confort visuel. Un moniteur UHD couvre près de 80% des besoins courants, mais les exigences extrêmes commandent des spécifications précises. L’enjeu consiste donc à orienter l’utilisateur vers la configuration adéquate plutôt qu’à lui proposer un compromis généraliste.

Comment cette segmentation se traduit-elle ?

Le joueur en quête d’immersion privilégiera un ensemble complet : définition UHD ou UWQHD, très grandes diagonales, 240 Hz, comme sur notre 49M2C80900/00 en 49 pouces.

L’univers des créatifs impose d’autres marqueurs : définition 5K, fidélité colorimétrique irréprochable, fréquence modérée ; notre 27E3U7903/00 illustre ce positionnement premium, comparable aux meilleures références du marché.

En environnement bureautique ou en télétravail, la demande glisse vers de grandes tailles d’écran et l’ UWQHD gagne en popularité grâce à une lisibilité supérieure, notamment sur les tableaux et environnements métiers. L’écran complète alors idéalement l’ordinateur portable. Notre 34B2U6603CH/00 incarne cette philosophie ergonomique, pensée pour optimiser confort et efficacité au quotidien.

Cette stratégie, mêlant largeur de portefeuille et sophistication technologique, place Philips au cœur d’un marché où la qualité d’affichage ne relève plus du luxe, mais d’un impératif d’usage.