Trust a confiance en son avenir

Récoltant les fruits d’une stratégie exigeante, Trust s’impose aujourd’hui comme l’une des « success stories » de la high-tech européenne. Acteur historique de l’accessoire, la marque néerlandaise renforce sa présence en Europe et accélère son ancrage en France. Dorothée de Backer, Head of Product & Marketing chez Trust International, détaille la vision et les ambitions du groupe.

Comment se positionne Trust en France et à l’international ?

Fondée en 1983, Trust s’impose depuis quatre décennies comme un acteur clé de l’accessoire bureautique et gaming. Longtemps centrée sur les besoins des revendeurs, l’entreprise a progressivement transformé sa stratégie pour placer le consommateur au cœur de ses priorités, sans renoncer à son pragmatisme commercial.

L’Europe représente aujourd’hui près de 88 % de notre activité. La France, en très forte progression, occupe désormais la 3e place. Cette dynamique confirme la pertinence d’une approche fondée sur l’écoute, la proximité et la capacité à anticiper les usages.

Le marché des accessoires reste très concurrentiel. Comment Trust tire-t-elle son épingle du jeu ?

Le secteur subit une pression croissante : multiplication des acteurs asiatiques, montée en puissance des marques de distributeurs, intensification des exigences de qualité… Face à ce contexte, Trust a opéré depuis sept ans une montée en gamme structurée autour d’un mot d’ordre : l’exigence.

Cette orientation se traduit par une amélioration constante des spécifications techniques de nos produits historiques et par un élargissement de nos gammes vers des segments plus premium. Nous développons désormais des périphériques plus performants, mieux conçus et porteurs de sens pour l’utilisateur. Cette politique nous différencie d’une offre d’entrée de gamme souvent standardisée.

Notre stratégie accorde une place centrale à la relation directe avec les consommateurs : compréhension fine de leurs attentes, analyse des tendances d’usage et intégration rapide des signaux faibles du marché. C’est ainsi que nous avons identifié plusieurs axes majeurs : l’ergonomie, la durabilité, la connectivité sans fil ou encore les licences. Notre souris Bayo+, conçue dans cette logique, incarne cette montée en exigence.

Trust explore régulièrement de nouveaux marchés. Quelle approche guide cette politique d’innovation ?

Notre démarche repose sur une culture profondément « consumer centric ». Trust observe attentivement les comportements des utilisateurs afin de détecter très en amont les segments émergents. Nous n’entrons pas systématiquement les premiers dans une catégorie, mais très vite nous y entrons, l’observons, la testons. Cette méthode permet d’arriver sur le marché avec des gammes larges, matures, calibrées quand il atteint le grand public.

Dans le gaming, par exemple, nous avons rapidement dépassé le simple périphérique (souris, manettes) pour investir les segments connexes : sièges, accessoires de streaming…. La même logique prévaut dans la bureautique : notre écoute terrain oriente nos développements, tout comme la veille constante de nos équipes sur les évolutions de marché.

Cette capacité d’adaptation repose sur une agilité rare : concilier la réactivité du court terme avec une vision stratégique à cinq ans. L’innovation ne se décrète pas ; elle s’entretient par la curiosité, la flexibilité et une compréhension intime des attentes réelles.

Quelles thématiques structureront la croissance future de Trust ?

L’ergonomie constitue aujourd’hui l’un des piliers de notre développement. Les utilisateurs recherchent confort et prévention des troubles physiques, que ce soit pour un usage bureautique ou gaming. Nous concevons donc des sièges confortables, des claviers et souris ergonomiques, mais aussi des casques légers aux matériaux respirants.

Dans l’univers du jeu, la dimension licence joue un rôle clé. L’accord signé avec Sony pour notre casque Forta a marqué une étape déterminante : il combine excellence technique et légitimité constructeur. Ce modèle figure désormais parmi les best-sellers du marché.

Cette largeur de gamme constitue-t-elle un avantage compétitif ?

Trust déploie aujourd’hui l’un des portefeuilles les plus étendus du marché. Cette diversité offre une double force : répondre précisément aux besoins des revendeurs et amortir les fluctuations conjoncturelles entre catégories. Cette approche transversale garantit une présence constante sur les segments porteurs et limite les risques liés à la dépendance à un seul marché.

Quelle part le gaming occupe-t-il dans votre activité ?

Le gaming représente près de 40% de notre chiffre d’affaires. Nos équipes maîtrisent parfaitement les profils de joueurs et conçoivent des produits adaptés à chaque typologie. Nous privilégions des produits à la fois innovants, techniquement avancés et accessibles. Notre clavier mécanique Xyra TKL illustre bien cette philosophie : un produit aux performances comparables à celles des leaders du secteur, mais proposé à un tarif grand public et totalement personnalisable. Cette approche soutient la croissance organique de Trust. Les premiers résultats valident pleinement cette trajectoire.

Les licences constituent un levier stratégique. Comment les abordez-vous ?

Les licences jouent un rôle essentiel dans notre stratégie de différenciation. Notre partenariat avec Sony a renforcé notre légitimité dans le gaming et stimulé notre exigence en conception produit. Il rassure également les consommateurs sur la fiabilité de nos casques. Sur les licences de l’Entertainment, nous venons de lancer une gamme sous licence Superman. Nous resterons toutefois sélectifs : seule la bonne licence, associée au bon produit et au bon public, justifie un investissement. Globalement, nous misons sur des partenariats qualitatifs, qu’ils concernent la certification (avec ErgoCert pour l’ergonomie par exemple) ou les collaborations industrielles (comme Sony). Ces alliances rehaussent nos standards internes et diffusent une culture d’excellence à chaque étape du développement.

Quelle place occupe la responsabilité environnementale dans cette stratégie ?

Le développement durable s’impose comme un axe structurant. Trust investit depuis plusieurs années dans une transformation de fond : packaging 100 % carton et issus de forêts certifiées FSC, matériaux recyclés sans compromis sur la qualité, logistique optimisée et contrôle rigoureux de la chaîne d’approvisionnement.

Nos exigences environnementales dépassent désormais les obligations réglementaires et constituent un véritable argument BtoB. La souris Ivy+, produit éco-conçu vendu autour de 15 euros, en offre une illustration concrète : premier modèle de sa catégorie à ce prix, elle s’est immédiatement hissée parmi les meilleures ventes du marché.

Comment évoluent vos activités Smart Home et BtoB en France ?

La Smart Home représente un axe de croissance intéressant. Nous y déployons des solutions accessibles et fiables, notamment des caméras connectées et systèmes de sécurité domestique. Le BtoB progresse également, stimulé par la demande croissante des entreprises pour des produits à la fois durables, ergonomiques et économiques. Notre largeur de gamme et notre positionnement écoresponsable constituent ici des atouts déterminants.